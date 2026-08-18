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YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

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2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları 24–28 Ağustos, elektronik kayıtlar 24–26 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak.

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Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Eğitim

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