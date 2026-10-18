Şiddetli sağanak yüzünden İstanbul'daki okullarda geçen hafta iki gün ders yapılamamıştı. | Görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.

SAĞANAK YAĞIŞ GEÇEN HAFTA EĞİTİME ARA VERDİRMİŞTİ

Kent genelinde ve birçok ilde geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kuvvetli yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde meydana gelen su baskınları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle bazı illerde bir gün, İstanbul'da ise 15 ve 16 Ekim tarihlerinde eğitime iki gün süreyle ara verildi.