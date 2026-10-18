UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Gül 19 Ekim Pazartesi kararını duyurdu

İstanbul'da geçen hafta etkili olan şiddetli sağanak yağış ve su baskınları nedeniyle 15-16 Ekim tarihlerinde eğitime iki gün ara verilmişti. Meteoroloji'nin yeni uyarılarının ardından milyonlarca öğrenci ve veli yeni haftanın ilk günü için gelecek resmi duyuruya kilitlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'daki incelemeleri sonrası 19 Ekim Pazartesi günü için beklenen kararı açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Gül 19 Ekim Pazartesi kararını duyurdu

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli sağanak yağış ve selin ardından 19 Ekim 2026 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği netleşti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'da gerçekleştirdiği incelemelerin ardından pazartesi gününe ilişkin, okulların durumu hakkında açıklama yaptı.

Şiddetli sağanak yüzünden İstanbul'daki okullarda geçen hafta iki gün ders yapılamamıştı. | Görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.Şiddetli sağanak yüzünden İstanbul'daki okullarda geçen hafta iki gün ders yapılamamıştı. | Görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.

SAĞANAK YAĞIŞ GEÇEN HAFTA EĞİTİME ARA VERDİRMİŞTİ

Kent genelinde ve birçok ilde geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kuvvetli yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde meydana gelen su baskınları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle bazı illerde bir gün, İstanbul'da ise 15 ve 16 Ekim tarihlerinde eğitime iki gün süreyle ara verildi.

Yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Gül 19 Ekim Pazartesi kararını duyurdu-3

Meteoroloji tarafından yayımlanan yeni sarı ve turuncu kodlu uyarıların ardından öğrenci, veli ve öğretmenler yeni haftada okulların durumuna ilişkin resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Bu süreçte İstanbul'un yanı sıra Sakarya, Kocaeli, Yalova ve Düzce'deki eğitim öğretime dair gelişmeler de gündemdeki yerini korudu.

İstanbul Valisi Davut Gül, pazartesi günü tüm okullarda derslerin başlayacağını duyurdu.İstanbul Valisi Davut Gül, pazartesi günü tüm okullarda derslerin başlayacağını duyurdu.

RESMİ VE ÖZEL TÜM OKULLARDA DERS ZİLİ ÇALACAK

Gül, yeni haftanın ilk gününde kent genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime kaldığı yerden devam edileceğini duyurdu.

Yağışların etkisini kaybetmesi ve hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte sel riski ortadan kalktı. Vali Davut Gül'ün açıklamasıyla belirsizlik sona ererken, 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim faaliyetlerinin normal düzeninde süreceği kesinleşti. Öğrenciler iki günlük aranın ardından yeni haftanın ilk gününde yeniden sınıflarındaki yerlerini alacak.

Video Oynatma İkonu İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

KYK duyurdu! ÖZYES yurt başvuruları başladı
SONRAKİ HABER

Özyes yurt başvuruları başladı!
Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Eğitim

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler