Yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Gül 19 Ekim Pazartesi kararını duyurdu
İstanbul'da geçen hafta etkili olan şiddetli sağanak yağış ve su baskınları nedeniyle 15-16 Ekim tarihlerinde eğitime iki gün ara verilmişti. Meteoroloji'nin yeni uyarılarının ardından milyonlarca öğrenci ve veli yeni haftanın ilk günü için gelecek resmi duyuruya kilitlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'daki incelemeleri sonrası 19 Ekim Pazartesi günü için beklenen kararı açıkladı.
İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli sağanak yağış ve selin ardından 19 Ekim 2026 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği netleşti.
İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'da gerçekleştirdiği incelemelerin ardından pazartesi gününe ilişkin, okulların durumu hakkında açıklama yaptı.
SAĞANAK YAĞIŞ GEÇEN HAFTA EĞİTİME ARA VERDİRMİŞTİ
Kent genelinde ve birçok ilde geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kuvvetli yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde meydana gelen su baskınları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle bazı illerde bir gün, İstanbul'da ise 15 ve 16 Ekim tarihlerinde eğitime iki gün süreyle ara verildi.
Meteoroloji tarafından yayımlanan yeni sarı ve turuncu kodlu uyarıların ardından öğrenci, veli ve öğretmenler yeni haftada okulların durumuna ilişkin resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Bu süreçte İstanbul'un yanı sıra Sakarya, Kocaeli, Yalova ve Düzce'deki eğitim öğretime dair gelişmeler de gündemdeki yerini korudu.
RESMİ VE ÖZEL TÜM OKULLARDA DERS ZİLİ ÇALACAK
Gül, yeni haftanın ilk gününde kent genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime kaldığı yerden devam edileceğini duyurdu.
Yağışların etkisini kaybetmesi ve hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte sel riski ortadan kalktı. Vali Davut Gül'ün açıklamasıyla belirsizlik sona ererken, 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim faaliyetlerinin normal düzeninde süreceği kesinleşti. Öğrenciler iki günlük aranın ardından yeni haftanın ilk gününde yeniden sınıflarındaki yerlerini alacak.İstanbul'da yarın okullar tatil mi?