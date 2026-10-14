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2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM'den saat 10 uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 25 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek KPSS Ortaöğretim sınavı için adayların bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Adaylar, sınav giriş belgelerini 14 Ekim saat 14.00 itibarıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alabilecek.

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2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM'den saat 10 uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 25 Ekim 2026'da uygulanacak 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim için adayların bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava giriş belgelerini 14 Ekim 2026 saat 14.00'ten itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM'den saat 10 uyarısı-1

ÖSYM'DEN SAAT 10.00 UYARISI

ÖSYM, sınava katılacak adaylara önemli bir hatırlatmada bulundu. Yapılan açıklamada, 25 Ekim'de saat 10.00'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı vurgulandı.

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2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM'den saat 10 uyarısı-3 2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM'den saat 10 uyarısı-4 2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM'den saat 10 uyarısı-5
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