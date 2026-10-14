Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 25 Ekim 2026'da uygulanacak 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim için adayların bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



Adaylar, sınava giriş belgelerini 14 Ekim 2026 saat 14.00'ten itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.





ÖSYM'DEN SAAT 10.00 UYARISI



ÖSYM, sınava katılacak adaylara önemli bir hatırlatmada bulundu. Yapılan açıklamada, 25 Ekim'de saat 10.00'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı vurgulandı.

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