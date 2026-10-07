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KPSS sonuçları açıklandı, gözler şimdi branş sıralamasında! Ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

2026-KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü şimdi de branş bazında sıralamalara çevrildi. Kendi alanındaki yerini görmek ve tercih sürecine yön vermek isteyen binlerce aday, ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç takvimine ilişkin detaylar.

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KPSS sonuçları açıklandı, gözler şimdi branş sıralamasında! Ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

2026-KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü şimdi de branş bazında sıralamalara çevrildi. Özellikle tercih ve kadro sürecinde kendi alanındaki konumunu görmek isteyen binlerce aday, ÖSYM'den gelecek açıklamayı yakından takip ediyor.

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2026-KPSS Lisans sonuçları açıklandı. (Foto: AA)2026-KPSS Lisans sonuçları açıklandı. (Foto: AA)

KPSS BRANŞ SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM tarafından 2026-KPSS Lisans sonuçları erişime açılmış durumda. Ancak adayların kendi branşlarındaki başarı sırasını gösteren branş bazında sıralama bilgisi henüz açıklanmadı.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilirken, branşlarındaki sıralamalar için resmi duyurunun yapılmasını bekliyor.

Adaylar şimdi branş bazındaki sıralamalar için ÖSYM’nin açıklamasını bekliyor. (Foto: AA)Adaylar şimdi branş bazındaki sıralamalar için ÖSYM’nin açıklamasını bekliyor. (Foto: AA)

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDEN ÖNEMLİ?

KPSS branş sıralaması, adayın yalnızca aldığı puanı değil, aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasındaki yerini görmesine imkan sağlıyor. Bu nedenle özellikle öğretmenlik ve ilgili alanlarda kadro ve tercih sürecini değerlendiren adaylar açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Adaylar branş sıralamalarının açıklanmasıyla birlikte puanlarını alanlarındaki sıralamalarıyla birlikte değerlendirerek tercih dönemine yönelik daha sağlıklı bir tablo oluşturabilecek.

KPSS Branş Sıralaması
2026-KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim'de açıklanmasının ardından adaylar branş bazında sıralama ekranının açılmasını bekliyor.
Ne Zaman Açıklanacak?
Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre branş sıralamalarının sonuçların açıklanmasının ardından birkaç gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.
ÖSYM Açıklaması
ÖSYM tarafından 2026 KPSS branş sıralamasının kesin açıklanma tarihi henüz duyurulmadı.

- KPSS branş sıralamasının ne zaman yayımlanacağı henüz netleşmedi. (Foto: AA)- KPSS branş sıralamasının ne zaman yayımlanacağı henüz netleşmedi. (Foto: AA)

ÖSYM DUYURUSU BEKLENİYOR

Şu an için ÖSYM tarafından 2026-KPSS Lisans branş bazında sıralamaların açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor. Bu nedenle adayların, sıralamaların ne zaman erişime açılacağı konusunda ÖSYM'nin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.



Branş sıralaması yayımlandığında adaylar, AİS üzerinden kendi alanlarındaki sıralamalarını kontrol edebilecek.

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