2026-KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü şimdi de branş bazında sıralamalara çevrildi. Özellikle tercih ve kadro sürecinde kendi alanındaki konumunu görmek isteyen binlerce aday, ÖSYM'den gelecek açıklamayı yakından takip ediyor.

2026-KPSS Lisans sonuçları açıklandı. (Foto: AA) KPSS BRANŞ SIRALAMASI BELLİ OLDU MU? ÖSYM tarafından 2026-KPSS Lisans sonuçları erişime açılmış durumda. Ancak adayların kendi branşlarındaki başarı sırasını gösteren branş bazında sıralama bilgisi henüz açıklanmadı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilirken, branşlarındaki sıralamalar için resmi duyurunun yapılmasını bekliyor.

Adaylar şimdi branş bazındaki sıralamalar için ÖSYM’nin açıklamasını bekliyor. (Foto: AA)



BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDEN ÖNEMLİ?



KPSS branş sıralaması, adayın yalnızca aldığı puanı değil, aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasındaki yerini görmesine imkan sağlıyor. Bu nedenle özellikle öğretmenlik ve ilgili alanlarda kadro ve tercih sürecini değerlendiren adaylar açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.



Adaylar branş sıralamalarının açıklanmasıyla birlikte puanlarını alanlarındaki sıralamalarıyla birlikte değerlendirerek tercih dönemine yönelik daha sağlıklı bir tablo oluşturabilecek.