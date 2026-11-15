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Kuruçeşme'de cinayet soruşturması derinleşiyor! Beyoğlu'ndaki ikinci kurbanın kimliği belli oldu

İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme'de bir eğlence mekanına düzenlenen ve 24 yaşındaki Umut Andık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada ortaya çıkarılan ikinci cinayette yeni ayrıntılara ulaşıldı. Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde bulunan cesedin 1996 doğumlu Oğuzhan K.'ya ait olduğu belirlendi. Uzun yıllar Gürcistan'da yaşadığı öne sürülen Oğuzhan K.'nın 2 Kasım'da İstanbul'a geldiği tespit edilirken, doğrudan cesedinin bulunduğu eve gitmiş olabileceği ihtimali araştırılıyor. İki cinayetle bağlantılı soruşturmada gözaltına alınan 25 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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Kuruçeşme'de cinayet soruşturması derinleşiyor! Beyoğlu'ndaki ikinci kurbanın kimliği belli oldu

İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme'de motosikletli saldırganların bir eğlence mekanına düzenlediği silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturmada ikinci bir cinayet ortaya çıkarıldı. Saldırıda hayatını kaybeden Umut Andık'ın (24) ölümünü araştıran polis ekipleri, gözaltındaki şüphelilerin dijital materyallerinden elde edilen bilgiler üzerine Beyoğlu'nda bir adrese baskın düzenledi.

Evde halıya sarılmış halde bulunan erkek cesedinin Oğuzhan K.'ya ait olduğu belirlendi. Genç adamın İstanbul'a geldiği gün gittiği adres ve olay öncesindeki bağlantıları mercek altına alındı.

Beyoğlu'nda halıya sarılı halde bulunan cesedin 1996 doğumlu Oğuzhan K.'ya ait olduğu belirlendi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Beyoğlu'nda halıya sarılı halde bulunan cesedin 1996 doğumlu Oğuzhan K.'ya ait olduğu belirlendi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

HALIYA SARILI CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre Beyoğlu Bekçi Sokak'ta bulunan evde halıya sarılı halde ele geçirilen erkek cesediyle ilgili yürütülen incelemelerde kimlik tespiti tamamlandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda cesedin 1996 doğumlu Oğuzhan K.'ya ait olduğu belirlendi.

İlk incelemelerde Oğuzhan K.'nın tabancayla vurularak öldürüldüğü ve cesedinin halıya sarılarak evde saklandığı tespit edilmişti.

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GÜRCİSTAN'DAN İSTANBUL'A GELMİŞ

Soruşturma kapsamında Oğuzhan K.'nın geçmişine ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Uzun yıllar Gürcistan'da yaşadığı öne sürülen Oğuzhan K.'nın 2 Kasım'da İstanbul'a geldiği belirlendi.

Polis ekipleri, genç adamın İstanbul'a geldikten sonra ilk olarak cesedinin bulunduğu Beyoğlu'ndaki eve gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Gürcistan'dan 2 Kasım'da İstanbul'a geldiği tespit edilen Oğuzhan K.'nın son hareketleri araştırılıyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Gürcistan'dan 2 Kasım'da İstanbul'a geldiği tespit edilen Oğuzhan K.'nın son hareketleri araştırılıyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

İSTANBUL'A GELDİĞİ GÜN KİMLERLE BULUŞTU?

Cinayetin aydınlatılması için Oğuzhan K.'nın İstanbul'a gelişinden sonraki hareketleri araştırılıyor.

Genç adamın Bekçi Sokak'taki adrese hangi amaçla gittiği, evde kimlerle görüştüğü ve bir tuzağa çekilip çekilmediği soruşturmanın önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Polis ekipleri, cinayetin nasıl işlendiğini ve şüphelilerin olay öncesindeki bağlantılarını belirlemeye çalışıyor.

Polis ekipleri, Oğuzhan K.'nın İstanbul'a geldikten sonra doğrudan cesedinin bulunduğu eve gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Polis ekipleri, Oğuzhan K.'nın İstanbul'a geldikten sonra doğrudan cesedinin bulunduğu eve gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

İKİNCİ CİNAYETİ DİJİTAL MATERYALLER ORTAYA ÇIKARDI

Beyoğlu'ndaki cinayetin izine, Beşiktaş Kuruçeşme'deki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilere ait dijital materyallerin incelenmesi sırasında ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler üzerine polis ekipleri, Beyoğlu Bekçi Sokak'taki adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada halıya sarılı erkek cesedi bulundu. İncelemelerde, cesedin tabancayla vurularak öldürülen Oğuzhan K.'ya ait olduğu belirlendi.

Böylece Kuruçeşme'deki saldırıya ilişkin soruşturma, ikinci bir cinayetin ortaya çıkarılmasıyla genişledi.

Umut Andık (Foto: Takvim Foto Arşivi)Umut Andık (Foto: Takvim Foto Arşivi)

KURUÇEŞME'DEKİ SALDIRIDA UMUT ANDIK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Beşiktaş Kuruçeşme'de motosikletli saldırganlar tarafından bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda mekanın kapısında görev yapan 24 yaşındaki Umut Andık, başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Andık'ın olaydan yalnızca bir gün önce işbaşı yaptığı öğrenilmişti. Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, motosikletli iki saldırganı yaklaşık 2 saat içerisinde dron destekli operasyonla yakalamıştı.

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Beyoğlu'ndaki evde halıya sarılı bulunan Oğuzhan K.'nın tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Beyoğlu'ndaki evde halıya sarılı bulunan Oğuzhan K.'nın tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

25 ŞÜPHELİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, saldırganlarla bağlantılı olduğu belirlenen toplam 25 kişi gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüpheliler arasında eğlence mekanının sahibinin de bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, iki cinayet arasındaki bağlantılar araştırılıyor.

İki cinayet arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışan polis ekipleri, 25 şüphelinin sorgusunu sürdürüyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)İki cinayet arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışan polis ekipleri, 25 şüphelinin sorgusunu sürdürüyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

ÇETENİN BAŞKA CİNAYETLERLE BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin başka cinayetlere, silahlı saldırılara veya farklı suçlara karışıp karışmadığını da inceliyor.

Özellikle dijital materyallerden elde edilen veriler ve şüphelilerin ifadeleri üzerinden olası yeni bağlantıların ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Beyoğlu'nda öldürülen Oğuzhan K.'nın İstanbul'a geliş nedeni, son görüştüğü kişiler ve cesedinin bulunduğu evde yaşananlar araştırılmaya devam ediyor.

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