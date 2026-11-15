İki cinayet arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışan polis ekipleri, 25 şüphelinin sorgusunu sürdürüyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

ÇETENİN BAŞKA CİNAYETLERLE BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR



Polis ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin başka cinayetlere, silahlı saldırılara veya farklı suçlara karışıp karışmadığını da inceliyor.



Özellikle dijital materyallerden elde edilen veriler ve şüphelilerin ifadeleri üzerinden olası yeni bağlantıların ortaya çıkarılması amaçlanıyor.



Beyoğlu'nda öldürülen Oğuzhan K.'nın İstanbul'a geliş nedeni, son görüştüğü kişiler ve cesedinin bulunduğu evde yaşananlar araştırılmaya devam ediyor.