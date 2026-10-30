KPSSP93 PUAN TÜRÜ NEDİR VE KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK? Ön lisans düzeyinde memur alımlarında temel alınan puan türü KPSSP93 olarak adlandırılır. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki standart sapmalar ve net oranları hesaplanarak oluşturulan bu puan, kamudaki B grubu kadrolara başvurularda kullanılır.

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVINA İLİŞKİN ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

4 Ekim 2026 tarihinde organize edilen sınava, Türkiye genelinde çok yoğun bir ilgi gösterildi. ÖSYM'nin paylaştığı resmi verilere göre bu yılki maratona toplam 1 milyon 593 bin 198 kişi müracaat etti.

Kadın Katılımcı Oranı: 989 bin 326

Erkek Katılımcı Oranı: 603 bin 872

Engelli Aday Sayısı: 6 bin 059

En Yoğun Katılımın Olduğu Şehirler: İstanbul, Ankara ve İzmir