Milyonlarca adayın gözü ÖSYM'de! 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için kritik gün
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM'nin 30 Ekim 2026 sonuç takvimine göre gözler KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Memur olma hayali kuran binlerce aday, KPSSP93 puanını öğrenmek için açıklanacak duyuruya kilitlendi. 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandığı anda tüm detaylar ve sonuç sorgulama ekranı Takvim.com.tr'de anbean okuyucularla paylaşılacak.
Devlet kadrolarında istihdam edilmek için hazırlanan ön lisans mezunları için kritik süreç nihayet netleşiyor.
Takvimler 30 Ekim 2026'yı gösterirken, binlerce katılımcı gözünü ve kulağını ÖSYM'nin yapacağı son dakika duyurularına çevirmiş durumda.
Sınav karnesini öğrenecek olan adaylar, elde edecekleri puanlar doğrultusunda gelecek döneme dair kariyer rotalarını çizecek.
ÖSYM sonuçları ilan eder etmez KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama bağlantısı ve merak edilen tüm ayrıntılar Takvim.com.tr'de anında yer alacak.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ERİŞİME AÇILACAK?
ÖSYM'nin resmi internet sitesinden henüz net bir saat bilgisi paylaşılmamış olsa da, kurumun geçmiş dönemdeki sınav açıklamaları baz alındığında sonuçların gün içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.
ÖSYM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖSYM sonuçları ilan ettiği anda, internet tabanlı AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve kişisel şifre ile kolayca öğrenilebilecek. Puan sorgulama işlemini gerçekleştirmek için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:
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ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.
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Sisteme T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yapın.
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Aktif sınavlar listesinden 2026 KPSS Ön Lisans Sonuçları başlığını seçin.
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Puanınızı ve başarı sıralamanızı ekrandan inceleyin.
KPSSP93 PUAN TÜRÜ NEDİR VE KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
Ön lisans düzeyinde memur alımlarında temel alınan puan türü KPSSP93 olarak adlandırılır. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki standart sapmalar ve net oranları hesaplanarak oluşturulan bu puan, kamudaki B grubu kadrolara başvurularda kullanılır.
2026 KPSS Ön Lisans sınavından alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerliliğini korur.
2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVINA İLİŞKİN ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR
4 Ekim 2026 tarihinde organize edilen sınava, Türkiye genelinde çok yoğun bir ilgi gösterildi. ÖSYM'nin paylaştığı resmi verilere göre bu yılki maratona toplam 1 milyon 593 bin 198 kişi müracaat etti.
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Kadın Katılımcı Oranı: 989 bin 326
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Erkek Katılımcı Oranı: 603 bin 872
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Engelli Aday Sayısı: 6 bin 059
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En Yoğun Katılımın Olduğu Şehirler: İstanbul, Ankara ve İzmir