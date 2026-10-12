Üniversite öğrencilerinin beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

"Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Burs ve kredi başvuruları başladı. (Foto: Sosyal medya)

2026 KYK BURSU NE KADAR?



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ocak 2026'da yapılan yüzde 33'lük artışın ardından burs ve öğrenim kredisi tutarları yeniden belirlenmişti



2026 yılı itibarıyla uygulanan aylık ödeme miktarları şöyle:

Eğitim düzeyi Aylık burs/kredi Ön lisans ve lisans 4.000 TL Yüksek lisans 8.000 TL Doktora 12.000 TL

2027 KYK BURSUNA ZAM NE ZAMAN GELECEK?



2026-2027 eğitim öğretim dönemi için başvurular başlamasına rağmen 2027 yılında uygulanacak yeni burs ve öğrenim kredisi tutarları henüz resmi olarak açıklanmadı. Her yıl ocak ayında burs ve kredilere zam yapılıyor.