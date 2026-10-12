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2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Kim ne kadar alacak? Lisans, yüksek lisans, doktora

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Öğrencilere halen lisans düzeyinde 4 bin TL, yüksek lisans düzeyinde 8 bin TL, doktora düzeyinde ise 12 bin TL ödeme yapılıyor.

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2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Kim ne kadar alacak? Lisans, yüksek lisans, doktora

Üniversite öğrencilerinin beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru süreci başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Bak'ın paylaşımı (Foto: Sosyal medya)Bakan Bak'ın paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

BAŞVURULAR BAŞLADI

Bak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Burs ve kredi başvuruları başladı. (Foto: Sosyal medya)Burs ve kredi başvuruları başladı. (Foto: Sosyal medya)

2026 KYK BURSU NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ocak 2026'da yapılan yüzde 33'lük artışın ardından burs ve öğrenim kredisi tutarları yeniden belirlenmişti

2026 yılı itibarıyla uygulanan aylık ödeme miktarları şöyle:

Eğitim düzeyi
Aylık burs/kredi
Ön lisans ve lisans
4.000 TL
Yüksek lisans
8.000 TL
Doktora
12.000 TL

2027 KYK BURSUNA ZAM NE ZAMAN GELECEK?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi için başvurular başlamasına rağmen 2027 yılında uygulanacak yeni burs ve öğrenim kredisi tutarları henüz resmi olarak açıklanmadı. Her yıl ocak ayında burs ve kredilere zam yapılıyor.

Burs ve kredilere ocak ayında zam yapılması bekleniyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Burs ve kredilere ocak ayında zam yapılması bekleniyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, burs ve öğrenim kredisi başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler değerlendirilecek. Beyan edilen bilgiler, ilgili kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılacak.

Üniversite öğrencileri için burs ve kredi başvuruları başladı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Üniversite öğrencileri için burs ve kredi başvuruları başladı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Burs ve öğrenim kredisi için ayrı ayrı başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor. Öğrenciler tek başvuru üzerinden değerlendirmeye alınıyor.

Başvuru ekranı: GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvurusu

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