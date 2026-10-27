OECD tarafından örnek uygulama olarak gösterilen program, liyakat ve fırsat eşitliği odaklı yenilikçi bir değerlendirme sistemi uyguluyor. Başvuruda bulunan öğrencilerin üniversite ve kimlik bilgileri işverenlere kapalı tutuluyor. İşverenler staj tekliflerini; adayların akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif alanlarda elde ettiği nesnel yeterlilik puanlarına göre doğrudan iletiyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve İŞKUR koordinasyonunda yürütülen 2027 Ulusal Staj Programı için öğrenci başvuruları resmen başladı. Gençlerin kamu kurumları ile özel sektördeki kariyer olanaklarına fırsat eşitliği çerçevesinde ulaşmasını amaçlayan programa, 14 Aralık 2026 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

35 yaşını aşmamış üniversiteliler 14 Aralık tarihine kadar e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. | Görsel: TÜBİTAK

BAŞVURU KRİTERLERİ VE YAŞ SINIRI

Programa katılmak isteyen adayların taşıması gereken temel şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Yaş Kriteri: 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1992 ve sonrasında doğanlar).

1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1992 ve sonrasında doğanlar). Not Ortalaması: 4 üzerinden en az 2 genel not ortalamasına sahip olmak (Ön lisans 1. sınıf ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinde not şartı aranmıyor).

4 üzerinden en az 2 genel not ortalamasına sahip olmak (Ön lisans 1. sınıf ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinde not şartı aranmıyor). Öğrenim Durumu: Türkiye, KKTC veya yurt dışındaki üniversitelerde (Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi) örgün ön lisans (1 ve 2. sınıf), örgün lisans (2, 3 ve 4. sınıf; tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği hariç) ile yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim görmek.

ÜÇ FARKLI KARİYER GELİŞİM İMKANI

Program, genç yeteneklerin iş dünyasına uyumunu hızlandırmak için üç temel basamak barındırıyor:

Staj: Kurum veya işletmeler bünyesinde mesleki bilgi ve becerileri pekiştiren uygulamalı çalışma dönemi.

Kurum veya işletmeler bünyesinde mesleki bilgi ve becerileri pekiştiren uygulamalı çalışma dönemi. İş Gölgeleme: İlgili meslek kolunu doğrudan iş başında gözlemlemeye dayalı kısa süreli öğrenim süreci.

İlgili meslek kolunu doğrudan iş başında gözlemlemeye dayalı kısa süreli öğrenim süreci. Eğitim: Yetkin kuruluşlar tarafından hazırlanan ve profesyonel gelişimi destekleyen organize öğrenim faaliyetleri.

TÜBİTAK'TA STAJ HEDEFLEYENLERE ÖZEL TERCİH İPUÇLARI

TÜBİTAK tarafından yayımlanan duyuruya göre, kurum bünyesinde staj yapmak isteyen adayların başvuru formunda belirli seçimleri yapması önem taşıyor. Adayların öncelikli şehir tercihini TÜBİTAK yerleşkelerinin bulunduğu Ankara, Bursa veya Kocaeli illerinden yapması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı favori işveren olarak listesine eklemesi gerekiyor.

BAŞVURU DÖRT ADIMDA TAMAMLANIYOR

Öğrenciler başvurularını ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet kapısıyla sisteme giriş yaparak gerçekleştiriyor. İkinci adımda e-Devlet üzerinden çekilen kişisel ve eğitim bilgileri kontrol edilip onaylanıyor. Ardından her soru için belirlenen kriterlere uygun olarak başvuru formu dolduruluyor ve süreç tamamlanıyor. Başvuru takvimi kapandıktan sonra kurum ve işletmelerden gelecek staj teklifleri yine sistem üzerinden takip edilip onaylanabilecek.