Trabzon'da doktor çiftin düğün sonrası kanlı takı kavgası! İfadeler ortaya çıktı... 'Vur hepsini' diye bağırmış





Müşteki aile fertleri de savunmalarında suçtan kurtulmak olarak değerlendirdikleri darp iddiasını reddetti. Tutuklu sanık Basri Bulut, "Olay sırasında damadın kız kardeşi ve annesi kızıma saldırması üzerine beylik tabancasıyla dağılmaları için birkaç el ateş ettim. Kızımla darbedildik. Kendimi ve ailemi korumak amacıyla yere ateş ettim. Hedef gözetmedim" diyerek kendisini savundu.



Burcu Bulut Keleş de savunmasında, eşinin kız kardeşinin kendisine saldırması sonucu kavga çıktığını, müdahale eden babasının, kendisini kurtarma refleksi gösterdiğini öne sürdü.