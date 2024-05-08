47 kiloya düşen Tanyeli'nin son hali şoke etti! Pankreas kanseriyle mücadele ediyor! "10 gün sonra evden ilk defa çıkabildim..."

Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, kötü bir haberle sarsılmıştı. Pankreas kanseriyle sarsılan Tanyeli'nin 47 kiloya düştüğü ortaya çıktı. Şimdilerde tedavisi devam eden Tanyeli, eşiyle görüntülendi. İşte "10 gün sonra ilk defa evden dışarı çıkabildim." diyen Tanyeli'nin son hali...
Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren Tanyeli, 99 kilodan 60 kiloya düştü. Ancak çok geçmeden Tanyeli kötü haberle adeta sarsıldı.