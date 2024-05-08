47 kiloya düşen Tanyeli'nin son hali şoke etti! Pankreas kanseriyle mücadele ediyor! "10 gün sonra evden ilk defa çıkabildim..."

Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren Tanyeli , 99 kilodan 60 kiloya düştü. Ancak çok geçmeden Tanyeli kötü haberle adeta sarsıldı.

Pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli , şimdilerde tedavisine devam ediyor.

3

47 KİLOYA DÜŞTÜ SON HALİ ŞOKE ETTİ!

Tanyeli, önceki gün eşi İlker Sünnili ile Nişantaşı'ndaydı. 47 kiloya düştüğünü belirten oryantal, "Hayatımda ilk kez bu kadar fazla kilo verdim. Benim diyen manken bile 47 kilo değildir" dedi.