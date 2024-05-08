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47 kiloya düşen Tanyeli'nin son hali şoke etti! Pankreas kanseriyle mücadele ediyor! "10 gün sonra evden ilk defa çıkabildim..."

Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, kötü bir haberle sarsılmıştı. Pankreas kanseriyle sarsılan Tanyeli'nin 47 kiloya düştüğü ortaya çıktı. Şimdilerde tedavisi devam eden Tanyeli, eşiyle görüntülendi. İşte "10 gün sonra ilk defa evden dışarı çıkabildim." diyen Tanyeli'nin son hali...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 07:03 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 07:03
47 kiloya düşen Tanyeli’nin son hali şoke etti! Pankreas kanseriyle mücadele ediyor! 10 gün sonra evden ilk defa çıkabildim... 1

Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren Tanyeli, 99 kilodan 60 kiloya düştü. Ancak çok geçmeden Tanyeli kötü haberle adeta sarsıldı.

47 kiloya düşen Tanyeli’nin son hali şoke etti! Pankreas kanseriyle mücadele ediyor! 10 gün sonra evden ilk defa çıkabildim... 2

Pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, şimdilerde tedavisine devam ediyor.

47 kiloya düşen Tanyeli’nin son hali şoke etti! Pankreas kanseriyle mücadele ediyor! 10 gün sonra evden ilk defa çıkabildim... 3

47 KİLOYA DÜŞTÜ SON HALİ ŞOKE ETTİ!

Tanyeli, önceki gün eşi İlker Sünnili ile Nişantaşı'ndaydı. 47 kiloya düştüğünü belirten oryantal, "Hayatımda ilk kez bu kadar fazla kilo verdim. Benim diyen manken bile 47 kilo değildir" dedi.

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