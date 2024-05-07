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Adana'da sokak ortasında korkunç cinayet! Av tüfeğiyle dehşet saçtı! Göğsünün tam ortasına...

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kan donduran bir cinayet daha yaşandı. Mehmet A., aynı sokakta oturduğu husumetlisi Arda Demir ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve Mehmet A., Arda Demir'i av tüfeğiyle göğsünden vurarak öldürdü.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 01:16 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 01:16
Adana’da sokak ortasında korkunç cinayet! Av tüfeğiyle dehşet saçtı! Göğsünün tam ortasına...

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Adana'da Mehmet A. evinin önünde tartıştığı Arda Demir'i av tüfeğiyle göğsünden vurarak öldürdü.

TÜFEKLE GÖĞSÜNDEN VURDU

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet A., aynı sokakta oturan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Arda Demir ile evinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., evden aldığı av tüfeğiyle Demir'e ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Demir, yere yığılırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

SİLAHIYLA TESLİM OLDU

Ağır yaralı Demir, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mehmet A., cinayette kullandığı değerlendirilen silah ile polise teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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