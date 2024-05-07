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Müslümanları hedef alan CHP'li Akdoğan'a AK Partili Usta'dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'nda Müslümanları hedef alan skandal sözlerine AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta çok sert tepki gösterdi. Usta, "Sayın Vekil konuşmasında, '1400 yıldır yapıyorsunuz' derken neyi kastettiğini, ne demek istediğini açıklayacak. Bu itham ve iftiralarla artık, Müslümanlar üzerindeki bu yaftayı ve bu iftiraları bitirmek zorundalar. '1400 senedir' demek bu ülkenin Müslümanlarına çok ciddi bir iftira ve hakaret etmek demektir." dedi.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 00:02 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 00:08
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar bölümünde CHP milletvekilleri ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

CHP Ankara Milletvekili Umut AkdoğanCHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan
"1400 SENEDİR YAPIYORSUNUZ BUNU"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Ey zalimler; ister kaymakam olun, ister vali, ister hakim olun, ister savcı, ister vekil olun, ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu, Nesimi'nin derisini yüzerken yaptınız bunu, Hallacı Mansur'u asarken yaptınız bunu, Kubilay'ın başını keserken yaptınız bunu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin UstaAK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta

"MÜSLÜMANLARA İFTİRA VE HAKARET"

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Akdoğan'ın sözlerine tepki göstererek, "Sayın Vekil konuşmasında, '1400 yıldır yapıyorsunuz' derken neyi kastettiğini, ne demek istediğini açıklayacak. Bu itham ve iftiralarla artık, Müslümanlar üzerindeki bu yaftayı ve bu iftiraları bitirmek zorundalar. '1400 senedir' demek bu ülkenin Müslümanlarına çok ciddi bir iftira ve hakaret etmek demektir." dedi.


"VEKİL ÇIKIP ÖZÜR DİLEMELİ"

AK Partili Usta sözlerini şöyle sürdürdü:

"1400 seneyle neyi kastettiğini açıklaması için söz aldı; ancak neyi kastettiğini söylemeden geri döndü. 1400 seneden ne kastettiğini buradaki herkes çok iyi anlıyor. Bir özür borçlu, hem Meclis'teki herkesten, hem de bu Türk toplumundan. '1400 senedir zalime ve zulme devam ediyorsunuz' demek bütün Müslümanlara 'zalimsiniz' demektir. 1400 sene için, Müslümanlara yapılan bu hakaret için vekil çıkıp özür dilemeli. Bu ülkenin 85 milyon Müslümanına kimse bu ithamı yapıştıramaz. Bu bir Siyonizm ağzıdır, bu bir İsrail ağzıdır"

Müslümanları hedef alan CHP'li Akdoğan'a AK Partili Usta'dan çok sert tepki

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