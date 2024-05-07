Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır



"VEKİL ÇIKIP ÖZÜR DİLEMELİ"

AK Partili Usta sözlerini şöyle sürdürdü:

"1400 seneyle neyi kastettiğini açıklaması için söz aldı; ancak neyi kastettiğini söylemeden geri döndü. 1400 seneden ne kastettiğini buradaki herkes çok iyi anlıyor. Bir özür borçlu, hem Meclis'teki herkesten, hem de bu Türk toplumundan. '1400 senedir zalime ve zulme devam ediyorsunuz' demek bütün Müslümanlara 'zalimsiniz' demektir. 1400 sene için, Müslümanlara yapılan bu hakaret için vekil çıkıp özür dilemeli. Bu ülkenin 85 milyon Müslümanına kimse bu ithamı yapıştıramaz. Bu bir Siyonizm ağzıdır, bu bir İsrail ağzıdır"