UEFA Şampiyonlar Ligi’nde PSG’yi eleyen Borussia Dortmund finale yükselen ilk takım oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Borussia Dortmund , deplasmanda Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 1-0 kazanan Alman ekibi, finale yükseldi.





UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetti. Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlendi.