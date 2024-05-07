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İşte Benim Stlimin Ayşenur Balcı'nın son halini gören tanıyamadı! Nur Yerlitaş'ın gözde yarışmacısının sarı saçlarından eser kalmamış...

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşenur Balcı yarışmada ara ara sivri diliyle ara ara da beğenilen tarzıyla dikkatleri üstüne çekmişti. Yarışmanın jürileri Nur Yerlitaş, İvana Sert, Kemal Doğulu'dan çoğu zaman tam not alan Ayşenur Balcı'nın son hali hayrete düşürdü. Sarı saçlarından vazgeçen Ayşenur Balcı'nın yıllar sonraki haline bakın...

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 22:58 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 23:18
İşte Benim Stlimin Ayşenur Balcı’nın son halini gören tanıyamadı! Nur Yerlitaş’ın gözde yarışmacısının sarı saçlarından eser kalmamış... 1

Nur Yerlitaş, İvana Sert, Kemal Doğulu'nun jüri koltuğuna oturduğu İşte Benim Stilim yarışmasında ünlenen Ayşenur Balcı ara ara sivri diliyle ara ara da beğenilen tarzıyla dikkatleri üstüne çekti.

İşte Benim Stlimin Ayşenur Balcı’nın son halini gören tanıyamadı! Nur Yerlitaş’ın gözde yarışmacısının sarı saçlarından eser kalmamış... 2

Bahar Candan ile yarışmacı olan Ayşenur Balcı şu sıralar ekranlardan uzak yaşıyor.

İşte Benim Stlimin Ayşenur Balcı’nın son halini gören tanıyamadı! Nur Yerlitaş’ın gözde yarışmacısının sarı saçlarından eser kalmamış... 3

Yarışmada tarzıyla ilgi gören Ayşenur Balcı'nın yıllar sonraki hali şoke etti.

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