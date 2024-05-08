Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!

Aslan, bu hafta şampiyon olması halinde Federasyondan Süper Kupa ve lig kupasını 19 Mayıs'ta sahasında oynanacağı Fenerbahçe maçına getirilmesini isteyecek. Cimbom bu isteği gerçekleşirse ezeli rakibi önünde ve kuruluş yıl dönümünde ilk kez 2 kupayı aynı anda kaldırmayı başaracak.

GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANACAK

Ayrıca Sarı-Kırmızılı takımın bu hafta mutlu sona ulaşması halinde Fenerbahçe derbisinde 5. yıldız logolu tişörtlerle çıkacağı ifade ediliyor. Ayrıca 19 Mayıs'taki derbide taraftarların da muhteşem bir koreografi hazırlığında olduğu da gelen haberler arasında. Sarı-Kırmızılı takmın bu hafta şampiyon olması halinde derbide oluşacak atmosfer ve kupaların stada getirilip getirilmeyeceği merak konusu.