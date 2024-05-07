İstanbul Tuzla TEM Otoyolu’nda TIR alev alev yandı

İstanbul Tuzla 'da bulunan TEM Otoyolu 'nda seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Emniyet şeridinde alev alev yanan TIR, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otoyolda yoğun trafik oluştu.

Yangın, saat 23.00 sıralarında TEM otoyolu Ankara istikameti Tuzla Orhanlı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde bulunan TIR'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Şoför TIR'ı emniyet şeridine çekerken, itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, otoyolda yoğun trafik oluştu. O anlar araç kameralarına yansıdı. Ekiplerin TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor.