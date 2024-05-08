Fenerbahçe’de yaşanan düşüşün perde arkasını TAKVİM araladı! Kartal ve takımın ağabeyleri arasında soğuk rüzgarlar

Fenerbahçe 'de yaşanan düşüşün perde arkasını TAKVİM araladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal sezon başından itibaren takımın ağabeyleri ile ortak kararlar alıyordu. Onları dinliyor ve önerilerini de dikkate alıyordu.

Dzeko, Tadic ve Fred gibi isimler de bu durumdan oldukça memnundu. Ancak son dönemde işler değişti. İsmail Kartal'ın yakın çevresi tecrübeli teknik adama, "Yıldız oyunculara her şeyi danışmana gerek yok. Artık kararlarını sen al. Tek başına da her şeyi yönetebilirsin" dedi.