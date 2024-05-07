Feyyaz Uçar’dan flaş Di Maria açıklaması! Beşiktaş’a gelecek mi? Samet Aybaba’nın transfer listesinde...

Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Mücadelenin ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine taraftarlara teşekkür ederek başlayan Feyyaz Uçar, "Maç öncesi yaptığımız çağırıyı ciddiye aldılar. Beşiktaşlı'nın kötü gün taraftarı olduğunu gösterdiler. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Önce taraftara sonra emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.