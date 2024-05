Feyyaz Uçar’dan flaş Di Maria açıklaması! Beşiktaş’a gelecek mi? Samet Aybaba’nın transfer listesinde...

"ÜLKEDEKİ HER STAT BİZİM İÇİN UYGUNDUR"

Türkiye Kupası finalini ülkedeki her stadyumda oynayabileceklerini aktaran Feyyaz Uçar, "Vatanımızın her şehrinde oynarız, şeref duyarız. Ülkedeki her stat bizim için uygundur. Hangi statta olursa olsun elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.