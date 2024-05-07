Feyyaz Uçar’dan flaş Di Maria açıklaması! Beşiktaş’a gelecek mi? Samet Aybaba’nın transfer listesinde...

Ernest Muçi'nin performansını değerlendiren Uçar, "Kolay değil. Devre arası yapılan bir transfer. adaptasyonu uzun sürmedi. bugün solda başladı, ortada devam etti. Yetenekli bir oyuncu. Önümüzdeki sezon büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. O açıdan kendisinden memnunuz" dedi.





"HOCAMIZ BELLİ DEĞİL"

Henüz yeni teknik direktörün belli olmadığını söyleyen Feyyaz Uçar, "Kupa bizim için çok önemli. Görüşmeler mutlaka olacak. Bugünkü maç çok önemliydi. Bu maçtan sonra gelecek sezonun planlamasını yapmak zorundayız. Birçok isim var, hocamız da belli değil. Başkanın çabaları devam ediyor. 23'üne kadar hoca konusunda bir açıklama yapmamamız tebliğ edildi. Buna uymaya çalışacağız. Futbolcu transferiyle ilgili çalışmalar devam edecek" şeklinde konuştu.