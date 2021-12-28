Ünlü şirkette miras kavgası: Atilla Cansız KOM Mayo'nun sahibi Hasan Cansız'ın mezarının açılmasını istedi! 13 yaşındaki üvey kız kardeşi...

KOM Mayo'nun sahibi Hasan Cansız, 23 Ağustos 2021'de 95 yaşındayken vefat etti. Hasan Cansız'ın vefatının ardından İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde düzenlenen mirasçılık belgesinde, mal varlığı 4 paya bölündü. Mirasın bir payı Hasan Cansız'dan 41 yaş küçük eşi Ayşenur Cansız'a, bir payı 13 yaşındaki kızı M.'ye, birer pay da ilk eşinden olan çocukları Haluk Cansız ve Atilla Cansız'a verildi.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukatı Sibel Engin aracılığıyla başvuran Atilla Cansız, üvey kardeşi M.'nin babasının çocuğu olmadığını iddia etti. Atilla Cansız'ın iddiasına göre üvey annesi Ayşenur Cansız evliliğinin birinci yılında sperm donasyonu tedavisi için Kıbrıs'a gitti. Oradaki tedavi sonucu hamile kalan Ayşenur Cansız, 2008 tarihinde M.'yi dünyaya getirdi.
Sperm donasyonu tedavisinde döllenmede kullanılan sperm temin edildikten sonra birkaç saat içinde donasyon işleminin yapılması gerekliydi. Belirli sürede donasyon işlemi yapılmadığı taktirde spermin etkinliği kalmamakta ve döllenme gerçekleşmemekteydi. Bu durumda Ayşenur Cansız'ın eşinin spermini alarak Kıbrıs'a gitmesi ve bu spermin döllenmede kullanması tıbbi açıdan mümkün değildi. Ayrıca bu durum kanunen de yasaktı.