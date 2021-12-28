Ünlü şirkette miras kavgası: Atilla Cansız KOM Mayo'nun sahibi Hasan Cansız'ın mezarının açılmasını istedi! 13 yaşındaki üvey kız kardeşi...

Sperm donasyonu tedavisinde döllenmede kullanılan sperm temin edildikten sonra birkaç saat içinde donasyon işleminin yapılması gerekliydi. Belirli sürede donasyon işlemi yapılmadığı taktirde spermin etkinliği kalmamakta ve döllenme gerçekleşmemekteydi. Bu durumda Ayşenur Cansız'ın eşinin spermini alarak Kıbrıs'a gitmesi ve bu spermin döllenmede kullanması tıbbi açıdan mümkün değildi. Ayrıca bu durum kanunen de yasaktı.