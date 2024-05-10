Konya’da dehşet yaşandı! İki kardeşin bulunduğu araca kurşun yağdı: Minibüste 24 kurşun deliği var!

Konya'da kimliği belirsiz kişiler, iki kardeşin içinde bulunduğu minibüsü kurşunladı. Araç içerisindeki kardeşlerden 1'i hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı. Kurşunlanan minibüsteki 24 delik ise dikkat çekti.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahallede Taştepe Sokak üzerinden Konya Ereğli Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan 06 DFH 797 plakalı minibüse, takip eden henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı.