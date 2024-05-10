SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Görüntüler korkunç! Brezilya'da hayatı felç etti: Sel felaketinde ölü sayısı gittikçe artıyor! Hayvanlar günlerdir mahsur!

Brezilya'da sel felaketi can almaya devam ediyor bilanço gittikçe ağırlaşıyor... Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 1 hafta önce başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi hayatı tam anlamıyla felç etti. Şehirde yaşam alanlarından ulaşıma kadar her yer çöktü. Bir at günlerce çatıda mahsur kaldı. Ölenlerin sayısı 113'e, kaybolanların sayısı ise 146'ya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 18:11 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 20:18
Görüntüler korkunç! Brezilya’da hayatı felç etti: Sel felaketinde ölü sayısı gittikçe artıyor! Hayvanlar günlerdir mahsur!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e yükseldi. Kaybolanların sayısı ise 146'ya çıktı.

Brezilya'daki sel felaketinde bilanço artıyor!

1 HAFTADIR BİTMEDİ

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 1 hafta önce başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu gittikçe ağırlaşıyor.

EVLERİNİZE DÖNMEYİN ÇAĞRISI

Rio Grande do Sul Sivil Savunmasından yapılan açıklamada, sel nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 113'e yükseldiği bildirildi. Kaybolanların sayısının ise 146'ya ulaştığı aktarıldı. Yetkililer, sular altında kalan bölgelerden kurtarılanlara evlerine dönmemeleri çağrısında bulundu. Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (INMET) ise pazar gününe kadar eyaletin merkezinde ve doğu kesimlerinde yoğun yağış beklendiği konusunda uyarı yaptı.



AT ÇATIDA GÜNLERCE MAHSUR KALDI


Porto Alegre metropol bölgesinin kuzeyindeki Canoas belediyesinde çiftlik çatısında mahsur kalarak ülke gündemine oturan bir at, günler sonra kurtarıldı. "Caramelo" adı verilen atın bulunduğu noktaya gelen itfaiyeciler, askerler ve gönüllüler, atı uyuşturarak şişme bota aldı. Susuz kaldığı belirtilen at, veteriner hastanesinde tedavi altına alındı.
Eyalet yetkililerine göre geçtiğimiz haftadan bu yana yaklaşık 10 bin hayvan mahsur kaldığı bölgelerden ekipler tarafından kurtarıldı.

HAVALİMANI DA SULAR ALTINDA KALDI


Eyalette hayatı olumsuz etkileyen sel felaketi ulaşımı da vurdu. Eyaletin başkenti Porto Alegre'deki Salgado Filho Uluslararası Havalimanı sular altında kalırken, göle dönen pistin üstündeki uçaklar suya gömüldü. Uçaklar arasında geçiş için botların kullanıldığı havalimanında uçuşlar süresiz olarak askıya alındı. Yetkililer, yolculara uçuş durumlarıyla ilgili olarak havayolu şirketleriyle irtibata geçmelerini tavsiye etti.

DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya Hükümeti'ne taziye dileklerini iletti. Can kaybının giderek çoğaldığı sel felaketi hakkında ''Brezilya'da meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıpları ve ortaya çıkan ağır hasar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Brezilya Hükümeti ve halkı ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.'' denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı: Kanlar içinde yere yığıldı yardım istedi
Ege’deki DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı’nda bir ilk: İDA’lar sahaya indi
9’uncu yargı paketi taslağı ortaya çıktı! ’Etki Ajanlığı’ düzenlemesi FETÖ’yü panikletti
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 80 ile uyarı! 29 il için sarı alarm! Ankara ve İstanbul için saat verildi
Son dakika: Öğretmen İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Başkan Erdoğan’dan öğretmene şiddet açıklaması! Meclis’e kanun teklifi geliyor
Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor
10 soruda hastanede onaylı randevu dönemi! Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi? Kimler muaf?
Emekliye yeni taban aylık: Artış için hangi formüller var? Ödemelere nasıl yansıyacak? Uygulama ne zaman başlayacak?
Galatasaray’ın Albert Gronbaek aşkı!Okan Buruk ısrarcı! Aslan genç yıldız için hamle yapmaya hazırlanıyor
20 yılın en büyük felaket alarmı! NASA uyardı: Cep telefonlarını ve interneti etkileyecek! Fotoğrafı yayımlandı
Araç sahipleri dikkat! Dolandırıcıların yeni gözdesi: Kasko ve trafik sigortası! Yüksek indirim vaatli tuzak
Öğretmen atamasında sistem değişiyor! Yeni sistem nasıl olacak? İşte tüm detaylarıyla yeni mülakat sistemi
Duygu Nebioğlu duruşma tarihini duyurdu: Sesiniz olmaya geliyorum! Annesinin mektubunu paylaştı
Son dakika: Filistin tasarısı BM’de onaylandı! BMGK’da oylanacak
Hedef kamuda 100 milyarlık tasarruf: Pazartesi günü açıklanacak paketin detayları belli oldu
SON DAKİKA