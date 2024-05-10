İstanbul Maltepe’de faciaya ramak kaldı! İETT otobüsü refüjü deldi geçti! İşte o anlar..

Olay anı, otobüsün arkasındaki araçta bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüde, kontrolden çıkan otobüs refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kısa sürede direksiyon hakimiyetini sağlayan şoför kendi şeridine geçerek yoluna devam etti. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

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