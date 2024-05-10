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İstanbul Maltepe'de faciaya ramak kaldı! İETT otobüsü refüjü deldi geçti! İşte o anlar..

Maltepe'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 01:43 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 01:48
İstanbul Maltepe’de faciaya ramak kaldı! İETT otobüsü refüjü deldi geçti! İşte o anlar..

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Maltepe'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Refüjü aşan İETT otobüsü kamerada!



Olay, akşam saatlerinde Başıbüyük-Samandıra yolu üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Olay anı, otobüsün arkasındaki araçta bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüde, kontrolden çıkan otobüs refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kısa sürede direksiyon hakimiyetini sağlayan şoför kendi şeridine geçerek yoluna devam etti. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

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