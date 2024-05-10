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Bursa'da 'yuh' dedirten vurgun! Hastane personelleri hastaneyi dolandırdı: 20 milyonluk o olayın detayları!

Bursa Şehir Hastanesi’nde akılalmaz vurgun... Hastane personelleri ameliyathane için alınan malzemeleri kullanılmış gibi gösterip, para karşılığı sattı. Kamuyu zarara uğrattığı belirlenen 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin depo olarak kullandığı yerde piyasa değeri 20 milyon TL olan tıbbi medikal malzeme ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 20:40 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 22:15
Bursa’da ’yuh’ dedirten vurgun! Hastane personelleri hastaneyi dolandırdı: 20 milyonluk o olayın detayları!

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Bursa Şehir Hastanesi'nde, ameliyathane için alınan malzemeleri kullanılmış gibi gösterip, para karşılığı satarak kamuyu zarara uğrattığı belirlenen 3'ü hastane görevlisi 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin depo olarak kullandığı iş yerinde piyasa değeri 20 milyon TL olan tıbbi medikal malzeme ele geçirildi.

KULLANILMIŞ GİBİ GÖSTERİP SATMIŞLAR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bursa Şehir Hastanesi'nde ameliyathane için alınan tıbbi medikal malzemelerin, kullanılmış gibi gösterilerek para karşılığında satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

20 MİLYONLUK TIBBİ MALZEME

Yapılan araştırma, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler harekete geçti. 6 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hastane görevlisi D.B. (43), A.H.A. (40) ve C.G. (38) ile tıbbi medikal ürünleri satın alıp ticaretini yaptığı belirlenen C.I. (38) gözaltına alındı. Şüphelilerin depo olarak kullandığı iş yerinde yapılan aramada Bursa Şehir Hastanesi'ne ait olduğu tespit edilen, 20 milyon TL değerinde tıbbi medikal malzeme ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, BİRİ SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden hastane görevlisi D.B. ve A.H.A. ile tıbbi medikal ürünleri satın alıp ticaretini yapan C.I. çıkarıldığı mahkemece 'zimmet ve nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, hastane görevlisi C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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