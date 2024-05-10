Son dakika: BMGK’nın Filistin tasarısını kabul etmesi İsrail’i çıldırttı! BM İsrail Büyükelçisi Gilad Erdan’dan skandal hareket

Birleşmiş Millet Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'da tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısı 143 ülkenin evet oyuyla kabul edildi.
Birleşmiş Millet Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'da tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısı 143 ülkenin evet oyuyla kabul edildi.
Aralarında ABD, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan'ın bulunduğu 9 ülke "hayır" red oyu verirken 25 ülke çekimser kaldı.
"ÜYELİK KRİTERLERİNİ YERİNE GETİRİYOR"
Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi" gerektiğine dikkati çekildi.
ABD'ye atıf yapılarak 18 Nisan'da tek bir üyenin Filistin'in BM'ye tam üyeliğini veto etmesine tepki gösterilen kararda, 12 Konsey üyesinin desteğinin altı çizildi.
İSRAİLLİ TEMSİLCİ ÇILDIRDI
7 Ekim'den bu yana Gazze'de sistematik soykırım yapan İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Gilad Erdan ise, BM Genel Kurulu toplantısında, Filistin'in tam üyeliğini içeren karar tasarısının oylanmasına karşı çıktı.
KÜRSÜDE BM ANTLAŞMASINI PARÇALAD
Yanında getirdiği kağıt öğütücü makinesiyle Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı parçalayan Erdan, genel kurula "Birleşmiş Milletler Antlaşmasını kendi ellerinizle parçalıyorsunuz. Evet, yaptığınız şey bu." sözleriyle tepki gösterdi.
Erdan, Güvenlik Konseyi'nin geçen ay misyona 'tam üye statüsü verme' başvurusunu reddetme kararını yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulundu.
BM'DEN TEPKİ!
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın BM Şartı'nın bir kopyasını kağıt imha makinesinden geçirmesinin ardından, bunların "tiyatral" bir eylem olduğunu, tüm üyelerin BM Şartı'na saygı duymak zorunda olduğunu bildirdi.
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haq'a, Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve gözlemci üyeye ilave haklar tanınması talep edilen kararın oylandığı oturumda, Erdan'ın BM Şartı'nı kağıt imha makinesinden geçirmesi soruldu.
"Büyükelçilerin sunumların bir parçası haline getirdiği tiyatral eylemleri hakkında yorum yapmıyoruz." diye konuşan Haq, BM Şartı'nın BM'nin kurucu metni olduğuna dikkati çekerek tüm üyelerin buna saygı duymak zorunda olduğunu ifade etti.
Geçmişte de çok fazla benzer eyleme tanık olduğunu kaydeden Haq, eline BM Şartı'nın bir kopyasını alarak "Bakın BM Şartı hala burada." dedi.
Haq, "Bu seviyeye inmeyeceğiz. BM bir diplomasi kurumudur ve diplomasiyi teşvik ediyoruz." dedi.