Son dakika: BMGK’nın Filistin tasarısını kabul etmesi İsrail’i çıldırttı! BM İsrail Büyükelçisi Gilad Erdan’dan skandal hareket

KÜRSÜDE BM ANTLAŞMASINI PARÇALAD Yanında getirdiği kağıt öğütücü makinesiyle Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı parçalayan Erdan, genel kurula "Birleşmiş Milletler Antlaşmasını kendi ellerinizle parçalıyorsunuz. Evet, yaptığınız şey bu." sözleriyle tepki gösterdi.

BM'DEN TEPKİ! Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Daimi Temsilcisi Gilad Erdan 'ın BM Şartı'nın bir kopyasını kağıt imha makinesinden geçirmesinin ardından, bunların "tiyatral" bir eylem olduğunu, tüm üyelerin BM Şartı'na saygı duymak zorunda olduğunu bildirdi.

"Büyükelçilerin sunumların bir parçası haline getirdiği tiyatral eylemleri hakkında yorum yapmıyoruz." diye konuşan Haq, BM Şartı'nın BM'nin kurucu metni olduğuna dikkati çekerek tüm üyelerin buna saygı duymak zorunda olduğunu ifade etti.

Geçmişte de çok fazla benzer eyleme tanık olduğunu kaydeden Haq, eline BM Şartı'nın bir kopyasını alarak "Bakın BM Şartı hala burada." dedi.

Haq, "Bu seviyeye inmeyeceğiz. BM bir diplomasi kurumudur ve diplomasiyi teşvik ediyoruz." dedi.