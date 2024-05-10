Milli boksör Rabia Topuz’u engerek yılanı ısırdı! Rabia Topuz’un sağlık durumu nasıl?

Malatya'nın Akçadağ ilçesi kırsalında antrenman yaparken yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırılan milli boksör Rabia Topuz'un tedavisi devam ediyor.
Malatya'nın Akçadağ ilçesi kırsalında antrenman yaparken yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırılan milli boksör Rabia Topuz'un tedavisi devam ediyor.
Beraberindeki milli sporcu Hatice Akbaş ve antrenör Kerem Akbaş ile antrenman için önceki gün gittiği Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü mevkisinde koşu gerçekleştirirken ayağını yılan ısıran milli boksör Rabia Topuz'un Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Milli sporcunun durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Milli takım kampından dönen milli boksör Rabia Topuz, Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü mevkisinde kırsal alanda koşu gerçekleştirirken yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.
BAĞIRARAK YILAN ISIRDIĞINI SÖYLEDİ
Rabia Topuz'a ilk müdahalede bulunan ve özel aracı ile hastaneye kaldıran antrenör Kerem Akbaş da olayın sıcaklığı ile ilk etapta kendisinin de paniklediğini belirterek, "Bölgeye ulaştıktan sonra koşu için Hatice ile Rabia dağlık alana doğru yürümeye başladı. Bir süre sonra Rabia bağırarak kendini yılanın ısırdığını söyledi. İlk olarak bende panikledim daha sonra olayın şokunu hızlıca atlatarak Rabia'nın ayakkabı ipini çıkarıp yılanın ısırdığı bölgeye turnike yaptım. Daha sonra Rabia'yı aracımıza alarak hastaneye kaldırdık. Şu an yoğun bakımda tedavisi sürüyor sağ olsun sağlık ekipleri yakından ilgileniyorlar. Halkımızdan dualarını eksik etmemelerini istiyorum. Kızımızı ısıran yılanın türü de engerek olarak belirlenmiş" diye konuştu.