Bolu'da bir ev sahibi, kiracısına günlerdir ulaşamaması nedeniyle kiracısının hayatından endişe ederek polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Ekiplerle eve gelen yaşlı adam girdiği evde dört duvarla karşılaştı. Olay, saat 14.30 sıralarında Bolu Karaçayır Mahallesi'ndeki Koçak Apartmanı'nda meydana geldi. Bir süredir kirayı ödemeyen kiracısı Afgan uyruklu Abed E.'ye 15 gündür ulaşamayan ev sahibi İbrahim Beyazoğlu, evin kapısını çaldığında açan olmadı. Beyazoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Ev sahibinin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. KARŞISINDA DÖRT DUVAR BULDU Çilingirin kapıyı açmasının ardından polis ekipleriyle birlikte Afgan kiracısı Abed E.'nin oturduğu eve giren Beyazoğlu, karşısında bomboş bir evle karşılaştı. Kiracı Abed E.'nin evde kendisine ait olan tüm eşyaları toplayarak ortadan kaybolduğu ve ev sahibinin telefonlarına da bakmadığı öğrenildi. BAŞINA İŞ GELDİ ZANNETTİM, FİRARA RAZIYIZ, ÖLMESİN DE...'' Kiracısının başına bir iş gelmesinden şüphelendiği için ekiplerle eve geldiğini söyleyen Beyazoğlu, 'Yabancılar şubeye, polise gittik derken iş buraya çıktı. Bugün polis çağırdım, intihar etmiş olabilir, birisi tarafından öldürülmüş olabilir, bunları hep duyuyoruz haberlerde. Baktık ki firar etmiş. Firara razıyız. Ölmesin de. Bekar ve yalnız kalıyordu' dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN