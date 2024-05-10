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Zabıt katibi Süleyman Demirel milyonlarca liralık vurgun yaptı! Duruşmada şoke eden savunma: 'Herkes beni kullandı'

İstanbul'da Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli zabıt katibi Süleyman Demirel, yüksek kar vaadiyle tam 80 milyon liralık vurgun yaptı! Aralarında Süleyman Demirel'in aile üyelerinin de olduğu çetenin yargılanmasında, ara karar açıklandı. Demirel'in savunmasını duyan şaştı kaldı!

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 19:11 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 19:11
Zabıt katibi Süleyman Demirel milyonlarca liralık vurgun yaptı! Duruşmada şoke eden savunma: ’Herkes beni kullandı’

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Bakırköy Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde zabıt katibi olarak görev yaparken yüksek kar getirisi vaadiyle 8 vatandaşı 80 milyon lira dolandıran zabıt katibi Süleyman Demirel'in yargılanmasına devam edildi.



Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'ndan görülen duruşmada yargılanan zabıt katibi sanık Süleyman Demirel ve Abbas Kırmızı, tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.



"TEFECİLİKLE SUÇLANIYORUM AMA...''


Görülen davada tutuklu sanık Süleyman Demirel, duruşma salonunda tutuksuz sanık olarak hazır bulunan eski eşi Emel D.'nin olayların en başından beri her şeyden haberdar olduğunu belirttiği savunmasında "Ben bahis oynuyordum. Bunu Emel dahil herkes biliyor. Ben bu dosyada tefecilikle suçlanıyorum ama Emel bana kanser olduğunu söyleyip benden birçok kez para aldı. Benden aldığı parayı bir yıl sonra geri ödedi" ifadelerini kullandı.

"HERKES BENİ KULLANDI"


Savunmalarına devam eden sanık Demirel "Burada bulunan herkes beni kullandı. Benden paraları aldılar daha sonra olayın tek suçlusu benmişim gibi yansıttılar. Herkes benden para aldı, ödeme yaptığım insanlar beni kullandı. Şimdi tek suçlu ve sorumlu ben oldum. Bu olaylar yaşanırken Levent Sırataş beni Sarallar çetesine gidip şikayet etti.'' dedi.

"10 MİLYON LİRALIK EVİM SATIŞTA"

Duruşmada savunma yapan ve Levent Sırataş'ın eski eşi olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Emel Danış "Ben hiçbir suça ve örgüte dahil olmadım yardım etmedim. Ayrıca Levent Sırttaş'ın eski eşiyim Levent Süleyman'a özenip bu işlere girmiştir.
Eski eşim Levent, bu işlere bulaştığını öğrenip ona tepki gösterdiğimde, beni oğlumun en yakın arkadaşının annesi olan kişiyle aldatmıştır. Süleyman'ı günde beş altı kere arıyordum. Bir lira bile alamadığım olay için 10 milyon liralık evim şuan satışta çok mağdurum.


Görülen davada savunma yapan sanık avukatları sanıkların beraatlarını aksi kararda ise adli kontrol şartıyla tahliyelerin talep ettiler.

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