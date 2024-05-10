Zabıt katibi Süleyman Demirel milyonlarca liralık vurgun yaptı! Duruşmada şoke eden savunma: ’Herkes beni kullandı’





"TEFECİLİKLE SUÇLANIYORUM AMA...''



Görülen davada tutuklu sanık Süleyman Demirel, duruşma salonunda tutuksuz sanık olarak hazır bulunan eski eşi Emel D.'nin olayların en başından beri her şeyden haberdar olduğunu belirttiği savunmasında "Ben bahis oynuyordum. Bunu Emel dahil herkes biliyor. Ben bu dosyada tefecilikle suçlanıyorum ama Emel bana kanser olduğunu söyleyip benden birçok kez para aldı. Benden aldığı parayı bir yıl sonra geri ödedi" ifadelerini kullandı.