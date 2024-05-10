Müşteki Ne Demek? Müşteki Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Müşteki kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

MÜŞTEKİ NE DEMEK?

"Müşteki", Türk Ceza Hukuku'nda ve hukuki metinlerde sıkça kullanılan bir terimdir. "Müşteki", Türk Ceza Kanunu'na göre, suç mağduru veya şikayetçi anlamına gelir. Yani, suç işlenmiş bir durumda, suçun mağduru olan veya suçtan zarar gören kişi veya kurum müşteki olarak adlandırılır. Örneğin, bir hırsızlık olayında mağdur olan kişi, mahkemede müşteki sıfatıyla yer alır ve suçlanan kişi veya kişiler hakkında şikayette bulunabilir.

MÜŞTEKİ TDK SÖZLÜK ANLAMI