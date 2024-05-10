SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Keşfet Haberleri

Müşteki Ne Demek? Müşteki Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Müşteki ne demek sorusu için araştırmalar hızlandı. Son zamanlarda kullanımının artmasıyla birçok kişi bu kelimenin anlamını araştırmaya başladı. Arama motorlarına yönelen kullanıcılar konuyla ilgili detayları merak ediyor. İşte Müşteki kelimesi ve anlamı…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 23:13 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 23:13
Müşteki Ne Demek? Müşteki Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Müşteki kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

MÜŞTEKİ NE DEMEK?

"Müşteki", Türk Ceza Hukuku'nda ve hukuki metinlerde sıkça kullanılan bir terimdir. "Müşteki", Türk Ceza Kanunu'na göre, suç mağduru veya şikayetçi anlamına gelir. Yani, suç işlenmiş bir durumda, suçun mağduru olan veya suçtan zarar gören kişi veya kurum müşteki olarak adlandırılır. Örneğin, bir hırsızlık olayında mağdur olan kişi, mahkemede müşteki sıfatıyla yer alır ve suçlanan kişi veya kişiler hakkında şikayette bulunabilir.

MÜŞTEKİ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Doğal gaz arzında rekor: Hedefler aşıldı! Türkiye’de doğal gaz dağıtımına geçen yıl 17 milyar liradan fazla yatırım yapıldı
Ege’deki DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı’nda bir ilk: İDA’lar sahaya indi | Hedefler imha edildi Türk bayrağı çekildi
Maliye POS cihazlarıyla yapılan tahsilatları radarına aldı! Bakan Şimşek duyurdu: Çok sayıda kişi tespit edildi
İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı: Kanlar içinde yere yığıldı yardım istedi
Miçotakis’ten Yunan medyasına Türkiye mesajı: Başkan Erdoğan’a ilk o soruyu soracak
9’uncu yargı paketi taslağı ortaya çıktı! ’Etki Ajanlığı’ düzenlemesi FETÖ’yü panikletti
Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 80 ile uyarı! 29 il için sarı alarm! Ankara ve İstanbul için saat verildi
Son dakika: Öğretmen İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Başkan Erdoğan’dan öğretmene şiddet açıklaması! Meclis’e kanun teklifi geliyor
Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor
10 soruda hastanede onaylı randevu dönemi! Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi? Kimler muaf?
Emekliye yeni taban aylık: Artış için hangi formüller var? Ödemelere nasıl yansıyacak? Uygulama ne zaman başlayacak?
20 yılın en büyük felaket alarmı! NASA uyardı: Cep telefonlarını ve interneti etkileyecek! Fotoğrafı yayımlandı
Duygu Nebioğlu duruşma tarihini duyurdu: Sesiniz olmaya geliyorum! Annesinin mektubunu paylaştı
Son dakika: Filistin tasarısı BM’de onaylandı! BMGK’da oylanacak
SON DAKİKA