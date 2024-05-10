SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Resmi Gazete’de yayımlandı! Kamu İhale Kurulu’na kritik atama

Buna göre, KİK Başkanlığı görevine Güleç'in devam etmesi kararlaştırılırken, ikinci başkanlık görevine kurul üyesi Mehmet Bıçkıcı getirildi.

HAMDİ GÜLEÇ KİMDİR?

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Ankara İdari Yargı Hakim Adayı olarak göreve başladı. Ankara İdare Mahkemesi Hakimi ve Danıştay Tetkik Hakimi olarak çalıştı. Kamu görevinden ayrıldığı 1997 yılından sonra serbest avukatlık yaptı. 2006 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Başkanlığına atanarak kamu görevine geri döndü. 2007 yılında Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanı olarak naklen Cumhurbaşkanlığı'na geçti ve Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandığı tarihe kadar bu görevini sürdürdü. 16 Nisan 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı.

Güleç, 18 Nisan 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Başkanı olarak atandı ve 27 Nisan 2016 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.