Herkes okusun! Dolandırıcıların yeni yöntemleri ağızları açık bıraktı: İlk hedefleri yeni atanan öğretmenler oldu! Cinsel...

HEDEF: YENİ ATANMIŞ, DOĞU'DA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER VE...



"Şüpheliler Mustafa C, Mehmet C. ve Casım Y'nin hedef olarak mesleğe yeni atanmış, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan aday statüsündeki kadın öğretmenleri seçtikleri, öğretmenlerin tüm kişisel bilgilerine tape kayıtlarından anlaşıldığı üzere vakıf oldukları, bu öğretmenlere 'yol uygulamasında yakaladıkları şahıs ya da şahısların üzerinde kimlik bilgilerinin ve GSM hattının ikizinin çıktığı, bu hat üzerinden Whatsapp uygulamasını yedekleyerek başkaları ile cinsel içerikli görüşmeler yaptıklarını, müstehcen görüntülerinin sosyal medyada yayılacağı veyahut aile bireylerine gönderileceği sırada engellendiğini, dosyanın gizli olduğunu, gizlilik kalktığı takdirde aday öğretmen olması nedeniyle mesleğinin riske gireceğini ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne faks gönderilerek görevden uzaklaştırılacaklarını, kimlik bilgilerinin banka çalışanları tarafından sızdırıldığını, banka hesaplarına erişim sağlandığını' söyleyerek onları korkutup bir nevi etkisiz hale getirdikleri anlaşılmıştır.