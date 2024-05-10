Azerbaycan Cumhurbaşkan İlham Aliyev’den Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a gözdağı: Olacaklardan sorumlu değiliz

"GÜÇLÜ SİYASİ İRADEMİZİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİK" Azerbaycan Ordusu 'nun gücünü terörle mücadele operasyonlarında gösterdiğini belirten Aliyev, "Terörle mücadele operasyonu sonucunda tarihi ve kadim topraklarımızı işgalcilerden kurtardık. Devletimizin gücünü ve güçlü siyasi irademizi bir kez daha gösterdik" i fadelerini kullandı.

Kimseden korkmadan operasyon düzenlediklerini vurgulayan Aliyev, "Hesaplaşmadan, büyük bir profesyonellikle operasyonu gerçekleştirdik. Böylece Azerbaycan devlet egemenliğini yeniden tamamen tesis etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Şuşada'ki evlerin geleneksel bir mimariyle inşa edildiğini belirten Aliyev, "Bugün, Şuşa'nın yeni bir dönemi başlıyor. 8 Kasım 2020'de yaptığım konuşmada, Şuşa'yı yeniden canlandıracağımızı söylemiştim ve işte bugün bu sözlerin gerçekleştiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

"ŞUŞALILAR, MEMLEKETLERİNİN TARİHİNİ YENİDEN İNŞA EDECEK"

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in 101. doğum gününde 3'üncü konut projesinin temelinin atıldığını aktaran Aliyev, "İlk projede 450, ikincisinde yaklaşık 300, üçüncüsünde ise yaklaşık 500 daire inşa edilecek. Bazıları zaten tamamlanmış durumda ve bugün bu dairelerin sahipleri taşınacak" şeklinde konuştu.

Aliyev, "Tüm evler geleneksel Şuşa tarzında güzel bir mimariyle inşa edilmiştir. Şuşalılar, bu yeni evlerde rahatça yaşayacak, memleketlerinin tarihini yeniden inşa edecek ve koruyacaklar" dedi.