Son dakika: Gençlere müjde! Evlilik kredisinde ilk ödeme tarihi belli oldu! Bakan açıkladı

Sayın Cumhurbaşkanımız eylül ayındaki Birleşmiş Milletler 'de aile yapısına, aileye vurgu yapan dünyadaki tek lider oldu. Bizlerde bu vizyon doğrultusunda aile yapısının ve değerlerinin korunmasına yönelik önemli katıldığımız tüm uluslararası platformlarda bunları dile getiriyoruz. Biz aslında toplumun önemli bir kurumu olarak gördüğümüz aileyi korumak, aileyi güçlendirmeyi her zaman ülkemizin geleceği açısından çok kritik bir mesele olarak ele alıyoruz.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE, GÜÇLÜ AİLE YAPISIYLA MÜMKÜN"

Her şeyden önce güçlü bir Türkiye'nin, güçlü bir aile yapısıyla mümkün olacağına inanıyoruz.

Aile bizi biz yapan, değerlerimizi evlatlarımıza aktardığımız yegane bir kurumdur. Özellikle küreselleşme ve dijitalleşmenin hızla yayıldığı bu dönemde ailenin önemi hakikaten çok açıktır. Biliyorsunuz çocuklarımız sosyal medyayı çok sık kullanıyor. İşte çocuklarımıza zarar veren, şiddet içerikli, zararlı akım ve alışkanlıklara her platformda etkili mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor. Bu anlamda aile kurumuna her zamankinden fazla sahip çıkmak zorundayız. Bu aslında hepimizin vazifesi, görevi. Bizlerin de üzerinde ciddi bir sorumluluk var. Biz de bu minvalde gerekli bütün çalışmalarımızı yapıyoruz.

"AİLENİN KORUNMASI EYLEM PLANI'NI 15 MAYIS'TA AÇIKLIYORUZ"

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl ekim ayında "ailemiz, istikbalimiz" temasıyla 8. Aile Şurası'nı gerçekleştirdik. Şuramızın hazırlık çalışmaları kapsamında 81 ilde geniş kapsamlı bir çalışmayla 15 bin ailemize ulaştık. Elde ettiğimiz verileri de uzmanlarla değerlendirip, şura kararlarımızı o dönem oluşturduk. Aile şuramızın aslında önerilerini de dikkate alarak hazırladığımız bu Aile'nin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı da 15 Mayıs'ta açıklıyoruz. Bu tarihi seçmemizin nedeni de Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Uluslararası Aile Günü'nün 30. Yıl dönümüne tekabül ediyor. Tüm dünyada da aynı anda kutlanması planlanıyor.