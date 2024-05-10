Son dakika: Gençlere müjde! Evlilik kredisinde ilk ödeme tarihi belli oldu! Bakan açıkladı

Aile konusu sadece ülkemizin gündeminde değil, tüm dünyanın gündeminde. Biz uluslararası her görüşmemizde bu konu da dikkate alınıyor. Misal Macaristan'da yaptığımız iş birliklerimiz var bu konuyla ilgili. Biz Türk Devletler Teşkilatı'nda son yıllarda önemli adımlarla bölgede önemli bir dinamik oluşturduk. Türkiye olarak bu oluşum kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde de biz sosyal politikalar başlığının da dahil edilmesi için girişimde bulunduk. Bakanlığımızın ev sahipliğinde yapacağımız bu toplantıda ana temamız yine aile. Gördüğünüz gibi TDT'de de aile kavramı oldukça önemli. Bu yıl ilkini yapacağımız bu toplantının akabinde de umuyoruz ki bu çalışmalarla beraber bu iş birliklerimizi artırarak devam ettirmeyi önemsiyoruz. Türk Devletler Teşkilatı, her konuda olduğu gibi yine kadın hakları, aile konuları ve sosyal politikalar konusunda hem iş birliklerimizi geliştirmek hem de hassasiyetlerimizi paylaşmak, iyi uygulamalarımızı paylaşmak, aynı zamanda ülkelerimizdeki gelişmeleri birbirimize aktarmak ve istişarede bulunmak üzere önemli buluyoruz.
AİLE VE GENÇLİK FONU İLE GENÇLERE DESTEK
Aile ve Gençlik Fonu'nu Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdik. Ve bu aslında Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği önemin de en somut örneklerinden bir tanesi. Bu fonu biz kanunla birlikte hayata geçirdik. Buradan öncelikle bu fonun kurulmasına destek olan bütün milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum. Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerimizin aile kurmasını destekliyoruz. Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında aslında bir faizsiz kredi desteği veriyoruz. Bu oldukça büyük bir ilgi gördü ve görmeye devam ediyor.
"EN ÇOK BAŞVURU HATAY'DAN"
Biz pilot proje olarak tabiiki deprem bölgesinden başlattık. Gençlerimize motivasyon oluşturmak ve evlilik sürecinde destek olmak için bu fonu öncelikle pilot bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'in de Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden başladık. En çok başvuruyu da Hatay'dan aldık. Bugün itibariyle fona başvuran 8 bin 563 çiftimiz var. Bugüne kadar şartları sağlayan yaklaşık 2 bin 13 gencimize de evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi verdik. Gençlerimizden yoğun teşekkürlerimiz var. Hakikaten çok mutlular. Ve zamanla projeyi tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.
"15-30 NİSAN'DA RESMİ NİKAH YAPANLARA ÖDEMELER 21 MAYIS'TA BAŞLIYOR"
Buradan da bu fondan yararlanan gençlerimize bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerimizin kredi ödemeleri, 21 Mayıs itibariyle hesaplarına geçmeye başlayacak. Şimdiden gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun.
"ÇOCUK ZİRVESİ'NDE FİLİSTİN'E DİKKAT ÇEKTİK"
Biz Bakanlık tarihinde ilk defa bir Çocuk Zirvesi düzenledik. Meclis Başkanımızın himayelerinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirdik. Bu zirvede ilk defa çocuklar da söz aldı. Gazi Meclisimizde yaptık. Burada yapmamız ayrı bir önem taşıyordu. Bu zirveyi her sene düzenlemeyi planlıyoruz. Çok sayıda akademisyen, sivil toplum kuruluşları, çocuk ve gençlerin yer aldığı bu zirvede geleceğin dünyasında çocuk ve çocukluk konusunu interaktif bir şekilde ele aldık.
Bununla birlikte biliyorsunuz Filistin'de yaşanan katliama dikkat çektik. Çocuklarımızda da bir farkındalık olduğunu gözlemledik. Ve bu konuda da bir şeyler söylemek istediklerini gördük. Çocuklarımızın, gençlerimizin fikirleri bizler için her zaman önemli. Bizim için bir nevi rehber oluyor. Şu aşamada zirvenin çıktılarını çalışıyoruz ve elde ettiğimiz sonuçlarla ilgili kurumlarla farklı çalışmalar yapmayı planlıyoruz.
"GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ İLE ÇOCUK SAYISI 10 BİN 168'E ULAŞTI"
Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Programıyla çocuklarımıza sevgi ve şefkatle büyüyeceği bir aile ortamı sunuyoruz. Saygıdeğer hanımefendinin öncülüğünde kurulan Gönül Elçileri Projesinde baktığımızda 2012'ye kadar 500 olan koruyucu aile yanındaki çocuk sayımız bugün itibarıyla 10 bin 168'e ulaştı. Çocuklarımız bu vesileyle aile ortamında büyüyor.
Bugüne 2002'den bu yana kamuda istihdam edilen engelli sayısını 12 kattan fazla artırarak 68 bine ulaştırdık.
Engellilere yönelik projeler kapsamında, Ankara, Adana ve İzmir'de evde bakıma destek pilot uygulaması başlattık. Bakım verenlere eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlanıyor. Projemizle birlikte çok olumlu geri dönüş alıyoruz. Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı düşünüyoruz.
"HEDEF KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAK"
Öncelikle kadınların her alanda güçlenmesi bizim için çok önemli. 2002'de yüzde 27,9 olan kadınların işgücüne katılım oranı bu sene başı itibarıyla yüzde 32,2'ye yükseldi. 2028 yılı sonuna kadar kadın işgücüne katılım oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36'ya yükseltmeyi hedefliyoruz.
"İLKEMİZ KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS"
Kadına yönelik şiddet tüm insanlığı ilgilendiren küresel bir mesele. Bütün yurt dışı temaslarımda her ülkede bu konunun en önemli başlıklardan biri olduğunu belirtiyor mevkidaşlarım. Tek vaka bile bizim için fazladır. Kadına yönelik şiddette taviz vermeyeceğiz. Kadına şiddetle ilgili kapsamınlı bir araştırma yapıyoruz.
"GAZZE'DE ÖLEN KADIN SAYISI DÜNYADA SON 4 YILDA SAVAŞTA ÖLEN KADIN SAYISINDAN FAZLA"
Şunu özellikle vurgulamak isterim ki Gazze'de saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden kadınların sayısının dünya genelinde son 4 yılda meydana gelen savaş ve çatışmalarda ölen kadınların sayısından çok daha fazla olduğu belirtiliyor. Bunlar aslında korkunç rakamlar. Dünyanın gözü önünde bir katliam yaşanıyor. Tabii biz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Gazze konusunu her zaman gündemde tutmaya devam edeceğiz.