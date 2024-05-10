SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

PSG'nin dünya yıldızı Kylian Mbappe ayrılığı resmen açıkladı! Hedefte Real Madrid mi var?

Son dakika haberleri... PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sezon sonu takımdan ayrılacağını duyurdu. Bir video ile ayrılığı duyuran Mbappe, "Ülkemden ayrılacağımı açıklamanın bu kadar zor olacağını tahmin edemezdim ancak 7 yılın ardından yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu hissediyorum." dedi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 21:07 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 23:06
PSG’nin dünya yıldızı Kylian Mbappe ayrılığı resmen açıkladı! Hedefte Real Madrid mi var?

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dünya futbolunun en önemli isimleri arasında gösterilen Kylian Mbappe geleceğine dair kararını verdi. 25 yaşındaki Fransız yıldız, sezon sonunda Paris Saint Germain'den ayrılacağını açıkladı.

Kylian Mbappe ayrılığı resmen açıkladı!

Real Madrid ve Manchester United'ın transfer listesinde bulunan Kylian Mbappe takımına veda etti. Sosyal medyadan bir veda paylaşımında bulunan 25 yaşındaki yıldızın bu kararı kısa sürede gündem oldu.

25 yaşındaki golcü oyuncu, bir video paylaşarak, "Herkese merhaba. Ben Kylian. Zamanı geldiğinde size açıklama yapacağımı söylemiştim. Bu yıl Paris Saint Germain'deki son yılım olacak. Serüvenimiz birkaç hafta sonra sona erecek. Pazar günü Parc Des Princes'te son maçıma çıkacağım. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız" dedi.

REAL YÜKLENİYOR

Geçtiğimiz sezonun başında Real Madrid ile adı sıklıkla anılan ancak Paris Saint-Germain'de kalan Kylian Mbappe'nin sezon sonu resmen İspanyol deviyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Kylian Mbappe transferini açıklaması bekleniyor.

Kylian Mbappe bu sezon Paris Saint Germain'de 46 müsabakada forma şansı buldu. Yıldız futbolcu bu mücadelelerde 43 gol atma başarısı gösterdi. Fransız santrfor, takım arkadaşlarına 10 asist yaptı.

Paris Saint Germain'den sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Kylian Mbappe'nin güncel piyasa değeri 180 milyon euro. Fransa Milli Takımı'nda 77 maçta oynayan Kylian Mbappe, 46 kez rakip fileleri havalandırdı.

Monaco altyapısında yetişen Kylian Mbappe, 2018-2019 sezonu başında 180 milyon euro bedelle Paris Saint Germain'e transfer olmuştu.

Kylian Mbappe kariyerinde şu başarılara imza attı:

1 - Dünya Kupası şampiyonluğu
1 - UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu
7 - Fransa Ligue 1 şampiyonluğu
3 - Fransa Kupası şampiyonluğu
2 - Fransa Lig Kupası şampiyonluğu
3 - Fransa Süper Kupası şampiyonluğu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı: Kanlar içinde yere yığıldı yardım istedi
Ege’deki DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı’nda bir ilk: İDA’lar sahaya indi
9’uncu yargı paketi taslağı ortaya çıktı! ’Etki Ajanlığı’ düzenlemesi FETÖ’yü panikletti
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 80 ile uyarı! 29 il için sarı alarm! Ankara ve İstanbul için saat verildi
Son dakika: Öğretmen İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Başkan Erdoğan’dan öğretmene şiddet açıklaması! Meclis’e kanun teklifi geliyor
Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor
10 soruda hastanede onaylı randevu dönemi! Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi? Kimler muaf?
Emekliye yeni taban aylık: Artış için hangi formüller var? Ödemelere nasıl yansıyacak? Uygulama ne zaman başlayacak?
Galatasaray’ın Albert Gronbaek aşkı!Okan Buruk ısrarcı! Aslan genç yıldız için hamle yapmaya hazırlanıyor
20 yılın en büyük felaket alarmı! NASA uyardı: Cep telefonlarını ve interneti etkileyecek! Fotoğrafı yayımlandı
Araç sahipleri dikkat! Dolandırıcıların yeni gözdesi: Kasko ve trafik sigortası! Yüksek indirim vaatli tuzak
Öğretmen atamasında sistem değişiyor! Yeni sistem nasıl olacak? İşte tüm detaylarıyla yeni mülakat sistemi
Duygu Nebioğlu duruşma tarihini duyurdu: Sesiniz olmaya geliyorum! Annesinin mektubunu paylaştı
Son dakika: Filistin tasarısı BM’de onaylandı! BMGK’da oylanacak
Hedef kamuda 100 milyarlık tasarruf: Pazartesi günü açıklanacak paketin detayları belli oldu
SON DAKİKA