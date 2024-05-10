PSG’nin dünya yıldızı Kylian Mbappe ayrılığı resmen açıkladı! Hedefte Real Madrid mi var?

Dünya futbolunun en önemli isimleri arasında gösterilen Kylian Mbappe geleceğine dair kararını verdi. 25 yaşındaki Fransız yıldız, sezon sonunda Paris Saint Germain'den ayrılacağını açıkladı.
Real Madrid ve Manchester United'ın transfer listesinde bulunan Kylian Mbappe takımına veda etti. Sosyal medyadan bir veda paylaşımında bulunan 25 yaşındaki yıldızın bu kararı kısa sürede gündem oldu.
25 yaşındaki golcü oyuncu, bir video paylaşarak, "Herkese merhaba. Ben Kylian. Zamanı geldiğinde size açıklama yapacağımı söylemiştim. Bu yıl Paris Saint Germain'deki son yılım olacak. Serüvenimiz birkaç hafta sonra sona erecek. Pazar günü Parc Des Princes'te son maçıma çıkacağım. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız" dedi.
REAL YÜKLENİYOR
Geçtiğimiz sezonun başında Real Madrid ile adı sıklıkla anılan ancak Paris Saint-Germain'de kalan Kylian Mbappe'nin sezon sonu resmen İspanyol deviyle sözleşme imzalaması bekleniyor.
Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Kylian Mbappe transferini açıklaması bekleniyor.
Kylian Mbappe bu sezon Paris Saint Germain'de 46 müsabakada forma şansı buldu. Yıldız futbolcu bu mücadelelerde 43 gol atma başarısı gösterdi. Fransız santrfor, takım arkadaşlarına 10 asist yaptı.