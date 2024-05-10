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İstanbul Zeytinburnu'nda motosikletli polis ekibi taksiye çarptı: 2 polis yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda motosikletli polis ekibi taksiye çarptı, 2 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan poliselrin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 21:44 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 21:44
İstanbul Zeytinburnu’nda motosikletli polis ekibi taksiye çarptı: 2 polis yaralı

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Zeytinburnu'nda motosikletli polis ekibi taksiye çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Korkutan kaza, bugün saat 18.00 sıralarında D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi.

MOTOSİKLET SAVRULDU

İddiaya göre, seyir halindeki motosikletli polis ekibi aynı istikamette ilerleyen 34 TER 56 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan iki polis memuru yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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