Milli tekvandocu Enbiya Taha Biçer, Avrupa Şampiyonu oldu!

Milli tekvandocu Enbiya Taha Biçer, Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 87 kiloda finalde Norveç'ten Richard Andre Ordemann'ı yenerek altın madalya kazandı.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli tekvandocunun şampiyonluğunu X hesabından paylaştığı videoyla tebrik etti.

Bir Avrupa şampiyonluğu da Enbiya Taha Biçer'den!🇹🇷



Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuzu kutluyorum.🥇👏🏼



pic.twitter.com/DVpAgk4zQA — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) May 10, 2024

2024 Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası, 40'ı aşkın ülkeden 520 civarında sporcunun katılımıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenleniyor.

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından düzenlenen şampiyonada ülkemizi taekwondoda 8'er kadın ve erkek olmak üzere 16, para taekwondoda ise 10 erkek ve 9 kadın olmak üzere 19 sporcu temsil ediyor.