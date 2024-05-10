Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Arıcak ilçesi Görese Dağı bölgesinde 10 Mayıs 2024 tarihinde icra edilen, Şehit J. Er Süleyman AKAN-09 Operasyonu'nda geçmiş yıllarda bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen bir doğal mağara içerisinde silah, mühimmat, tüp, pil ile birlikte çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla, faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.