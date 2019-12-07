Kim Milyoner Olmak İster 7 Aralık yeni bölüm izle | 849. bölüm 07.12.2019 23:49

Türkiye'nin en çok izlenen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu akşam izleyicileri ekran başına kilitledi. Pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de yayınlanan yarışma programında heyecan doruktaydı. Kim Milyoner Olmak İster 7 Aralık izle seçeneği takvim.com.tr'de.

PROGRAMIN FORMATI HAKKINDA

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halükarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?