Kim Milyoner Olmak İster 30 Kasım bölümü tek parça izle 30.11.2019 23:45

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu, Türkiye'nin en çok izlenen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmacılara yöneltilen sorular izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Kim Milyoner Olmak İster 30 Kasım izle seçeneği takvim.com.tr'de.