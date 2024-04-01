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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:10
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.66
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 64
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%83.35
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%39.92 5
İL GENEL MECLİSİ
%46.02
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İLÇE ADAY OY ORAN
BULANIK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %76.92
ARYAN DOĞAN 4385 %55.02 Detay
HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %93.10
REHBER KARAKAYA 7 %0.12 Detay
KORKUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAŞALLAH OVALIOĞLU 140 %7.69 Detay
MALAZGİRT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %97.56
AHMET KENAN TÜRKER 4102 %48.57 Detay
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %82.27
SIRRI SÖYLEMEZ 15451 %39.92 Detay
VARTO Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
GİYASETTİN AYDEMİR 2695 %60.49 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINOVA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH ELÇİ 700 %66.67 Detay
DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL DÜNDER 0 %0 Detay
ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN AYGÜN 0 %0 Detay
KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
CUMA ÇAKIR 0 %0 Detay
KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %50.00
MEHMET EMİN TAŞER 6 %0.66 Detay
KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %50.00
AŞAN ATEŞ 191 %45.58 Detay
KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %50.00
TEKİN ARĞUN 68 %10.76 Detay
RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
FEVZİ ARİS 0 %0 Detay
SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
NURETTİN YÜNAÇTI 0 %0 Detay
SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %57.14
İNAN DEMİR 7 %1.11 Detay
SUNGU
Açılan Sandık Oranı %38.46
0 %0 Detay
UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
TÜNCER GÜNDOĞDU 0 %0 Detay
YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH YILDIZ 56 %3.33 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %75.00
MURAT TURAN 12 %1.96 Detay
YONCALI
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı