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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:10
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.67
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 64
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%40.91
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%63.41 14
İL GENEL MECLİSİ
%62.72
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %63.71
SİRAÇ ÇELİK 63214 %71.61 Detay
BİSMİL Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %41.64
MİZGİN EKİN 11914 %63.72 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %60.43
BERAT CAN 2871 %18.62 Detay
ÇINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %44.13
SEMRA AKYÜZ 5549 %43.22 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %47.92
HABİB DEMİRKOL 109 %4.47 Detay
DİCLE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %16.33
HACİ AKENGİN 1181 %49.79 Detay
EĞİL Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %25.42
MEHMET ZÜLKÜF POLAT 1361 %47.21 Detay
ERGANİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %33.44
ŞİYAR GÜLDİKEN 10209 %55.96 Detay
HANİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %40.85
BESİLE NARİN 2059 %40.78 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %78.26
ERHAN GÜVEN 2800 %46.97 Detay
KAYAPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %36.22
GÜLŞEN SİNCAR 38359 %67.97 Detay
KOCAKÖY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %36.59
MEHMET ŞIK 1582 %71.97 Detay
KULP Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %40.78
FATMA AY 3989 %59.58 Detay
LİCE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %43.62
DİLEK DİYAR ÖZER 4475 %90.00 Detay
SİLVAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %32.21
SEVİM BİÇİCİ 7505 %66.47 Detay
SUR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %41.99
ADNAN ÖRHAN 8587 %58.88 Detay
YENİŞEHİR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %44.12
SAFİYE AKDAĞ 20933 %59.64 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı