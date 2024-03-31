|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %63.71
|SİRAÇ ÇELİK
|63214
|%71.61
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %41.64
|MİZGİN EKİN
|11914
|%63.72
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %60.43
|BERAT CAN
|2871
|%18.62
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %44.13
|SEMRA AKYÜZ
|5549
|%43.22
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %47.92
|HABİB DEMİRKOL
|109
|%4.47
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %16.33
|HACİ AKENGİN
|1181
|%49.79
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %25.42
|MEHMET ZÜLKÜF POLAT
|1361
|%47.21
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %33.44
|ŞİYAR GÜLDİKEN
|10209
|%55.96
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %40.85
|BESİLE NARİN
|2059
|%40.78
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %78.26
|ERHAN GÜVEN
|2800
|%46.97
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %36.22
|GÜLŞEN SİNCAR
|38359
|%67.97
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %36.59
|MEHMET ŞIK
|1582
|%71.97
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KULP
Açılan Sandık Oranı %40.78
|FATMA AY
|3989
|%59.58
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %43.62
|DİLEK DİYAR ÖZER
|4475
|%90.00
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %32.21
|SEVİM BİÇİCİ
|7505
|%66.47
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SUR
Açılan Sandık Oranı %41.99
|ADNAN ÖRHAN
|8587
|%58.88
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %44.12
|SAFİYE AKDAĞ
|20933
|%59.64
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