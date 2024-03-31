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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:20
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.71
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 63
  • Kazandığı Belde Sayısı 5
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%43.74
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.26 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.06
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İLÇE ADAY OY ORAN
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
AVANOS
Açılan Sandık Oranı %19.44
ÖMER DÜNDAR 1 %0.05 Detay
DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %17.86
0 %0 Detay
GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %13.64
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %56.63
HELİN ELİF GEYİK 93 %0.26 Detay
ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %82.76
NAZIM KAYA 27 %0.18 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖRE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖREME
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %36.36
0 %0 Detay
NAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı