|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REZZAN ÇELİK
|1662
|%3.69
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞİRİN FİLİZ
|2977
|%1.70
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAVİT DAĞ
|760
|%1.61
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH KESER
|64
|%0.24
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL DAĞ
|232
|%0.75
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEDENİ KAYA
|90
|%0.26
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATİLA ÇELİK
|285
|%0.71
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURSUN SATICI
|324
|%1.23
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAMİ ÖZYAŞAR
|23779
|%7.61
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALAETTİN GÜVEN
|1503
|%1.62
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REMZİ YILDIZ
|152
|%0.39
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYDAR ÇELİK
|705
|%1.52
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN AKTI
|6406
|%2.38
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAYFUN YÜKSEL
|1201
|%1.48
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