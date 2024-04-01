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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:00
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.63
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.03
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%64.53 2
İL GENEL MECLİSİ
%55.98
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İLÇE ADAY OY ORAN
BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKİF AKIN 1046 %17.93 Detay
GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ SUPHİ ASLAN 1306 %34.37 Detay
HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %100.00
MECİT TOKDEMİR 224 %8.76 Detay
KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET REŞİT HAŞİMİ 4347 %32.02 Detay
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLÜSTAN SÖNÜK 122143 %64.53 Detay
SASON
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELAL ALPHAN 194 %2.74 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %46.15
OSMAN EKİNCİ 437 %29.53 Detay
BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %44.44
RUŞEN SANKUR 293 %34.43 Detay
İKİKÖPRÜ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM KARABULUT 1265 %62.38 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı