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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:55
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.61
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 64
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.56
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.67 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.87
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %71.27
MEHMET POLAT 2801 %3.63 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
HALİT ORUÇ 213 %0.74 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA ÇETİNKAYA 380 %2.37 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %75.76
HASAN YILDIRIM 323 %0.43 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADALET AYDIN SÖZKESEN 8 %0.11 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
AHMET UKAŞ 87 %0.35 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %98.23
AYŞE İNANMA 788 %1.48 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %97.53
AYLA ERKUT 497 %0.72 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %98.76
CUMALİ ÇELİK 2351 %2.58 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %99.26
HÜSNİYE KAYA 466 %1.37 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİKAİL AKBALIK 134 %0.32 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %97.47
RIDVAN YAŞAR 116 %0.65 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %40.15
ALİ CAVİT NACAR 35 %0.28 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı