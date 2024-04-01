|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %71.27
|MEHMET POLAT
|2801
|%3.63
|Detay
|
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
|HALİT ORUÇ
|213
|%0.74
|Detay
|
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA ÇETİNKAYA
|380
|%2.37
|Detay
|
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %75.76
|HASAN YILDIRIM
|323
|%0.43
|Detay
|
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADALET AYDIN SÖZKESEN
|8
|%0.11
|Detay
|
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
|AHMET UKAŞ
|87
|%0.35
|Detay
|
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %98.23
|AYŞE İNANMA
|788
|%1.48
|Detay
|
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %97.53
|AYLA ERKUT
|497
|%0.72
|Detay
|
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %98.76
|CUMALİ ÇELİK
|2351
|%2.58
|Detay
|
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %99.26
|HÜSNİYE KAYA
|466
|%1.37
|Detay
|
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİKAİL AKBALIK
|134
|%0.32
|Detay
|
ULA
Açılan Sandık Oranı %97.47
|RIDVAN YAŞAR
|116
|%0.65
|Detay
|
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %40.15
|ALİ CAVİT NACAR
|35
|%0.28
|Detay