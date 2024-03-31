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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:35
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.80
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 64
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%47.64
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.67 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.83
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %23.81
0 %0 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %57.14
OSMAN ERDAL 60 %0.20 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %40.82
0 %0 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %19.02
0 %0 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %38.89
0 %0 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %45.99
EYLÜL YAYLACI 991 %8.96 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %14.29
İSMAİL ALTUN 7 %0.15 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %4.76
0 %0 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %54.17
0 %0 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %12.00
0 %0 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %21.10
EROL GÜL 92 %0.55 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %96.67
0 %0 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %27.66
0 %0 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %58.33
0 %0 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %21.62
0 %0 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %34.31
0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %23.44
0 %0 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %18.73
MEHMET SALİH DAMAR 468 %1.48 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %25.76
BEKİR KARAKURT 1053 %23.31 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %21.12
HIDIR GÜMÜŞ 210 %0.60 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %16.88
SÜLEYMAN ÇORUM 7 %0.29 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %29.53
AHMET NERGİZ 1283 %1.39 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %12.29
FATMA GÜRLEK 12 %0.29 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %95.83
0 %0 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %17.39
0 %0 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %28.57
0 %0 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %86.11
MEHMET NECATİ DURSUN 57 %0.59 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı