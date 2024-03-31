|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %23.81
|0
|%0
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|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %75.00
|0
|%0
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|
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %57.14
|OSMAN ERDAL
|60
|%0.20
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ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %40.82
|0
|%0
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BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %19.02
|0
|%0
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|
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %38.89
|0
|%0
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ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
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|
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %45.99
|EYLÜL YAYLACI
|991
|%8.96
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ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %14.29
|İSMAİL ALTUN
|7
|%0.15
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DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %4.76
|0
|%0
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DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %54.17
|0
|%0
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|
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %12.00
|0
|%0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %21.10
|EROL GÜL
|92
|%0.55
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GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %96.67
|0
|%0
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HADİM
Açılan Sandık Oranı %27.66
|0
|%0
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HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %60.00
|0
|%0
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|
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %58.33
|0
|%0
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|
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %21.62
|0
|%0
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KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %34.31
|0
|%0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %23.44
|0
|%0
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KARATAY
Açılan Sandık Oranı %18.73
|MEHMET SALİH DAMAR
|468
|%1.48
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KULU
Açılan Sandık Oranı %25.76
|BEKİR KARAKURT
|1053
|%23.31
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MERAM
Açılan Sandık Oranı %21.12
|HIDIR GÜMÜŞ
|210
|%0.60
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %16.88
|SÜLEYMAN ÇORUM
|7
|%0.29
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %29.53
|AHMET NERGİZ
|1283
|%1.39
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %12.29
|FATMA GÜRLEK
|12
|%0.29
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %95.83
|0
|%0
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %17.39
|0
|%0
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YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %28.57
|0
|%0
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YUNAK
Açılan Sandık Oranı %86.11
|MEHMET NECATİ DURSUN
|57
|%0.59
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