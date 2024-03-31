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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:35
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.80
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 64
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%47.64
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.04
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %95.18
0 %0 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %31.58
AYDIN ER 33 %0.08 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %75.81
0 %0 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %41.46
0 %0 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %40.91
0 %0 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %47.35
KENAN KIRKAYA 27 %0.09 Detay
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %90.59
0 %0 Detay
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %67.86
0 %0 Detay
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %56.00
0 %0 Detay
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %36.36
0 %0 Detay
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
0 %0 Detay
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %86.11
0 %0 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %73.08
0 %0 Detay
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %47.62
0 %0 Detay
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %81.93
0 %0 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %89.66
0 %0 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %89.74
0 %0 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %47.45
REŞİT GÜNEÇ 36 %0.11 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı