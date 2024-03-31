|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %95.18
|0
|%0
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %31.58
|AYDIN ER
|33
|%0.08
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %75.81
|0
|%0
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %41.46
|0
|%0
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %40.91
|0
|%0
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FATSA
Açılan Sandık Oranı %47.35
|KENAN KIRKAYA
|27
|%0.09
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %90.59
|0
|%0
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %67.86
|0
|%0
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %56.00
|0
|%0
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %36.36
|0
|%0
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
|0
|%0
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %86.11
|0
|%0
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %73.08
|0
|%0
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %47.62
|0
|%0
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %81.93
|0
|%0
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %89.66
|0
|%0
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %89.74
|0
|%0
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ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %47.45
|REŞİT GÜNEÇ
|36
|%0.11
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