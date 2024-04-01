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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:50
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.60
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 63
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.50
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.43 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERHAT ARSLAN 0 %0 Detay
İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEMAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUĞBA DÜNDAR 0 %0 Detay
KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %87.04
EVREN ÇEVİK 274 %0.43 Detay
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TÜLAY DÖLEN 59 %2.37 Detay
ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BAYTEKİN 2 %0.04 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %12.50
0 %0 Detay
ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
KARGIN
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
MERCAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı