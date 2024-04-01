60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:55
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.60
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 63
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%48.92 2
İL GENEL MECLİSİ
%54.07
Hakkari Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARAFAT ÇETİNKAYA 1404 %29.40 Detay
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SIDDIK AKIŞ 14528 %48.92 Detay
ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİF EROĞUZ 3739 %44.36 Detay
YÜKSEKOVA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %92.09
ŞADİYE KIRMIZIGÜL 26183 %78.10 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %33.33
MUSTAFA İNAÇ 178 %18.54 Detay
DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %80.00
REMZİ ÇİFTÇİ 130 %7.02 Detay
ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %63.64
FATİH SAFALI 483 %28.82 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı