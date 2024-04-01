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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:55
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.60
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 63
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.53 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.24
Kayseri Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %77.27
0 %0 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %95.29
0 %0 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %95.45
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %98.73
0 %0 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %98.21
YAKUP KAYA 1904 %0.93 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %95.02
HASAN EKİCİ 1349 %0.47 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %72.34
0 %0 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %96.08
0 %0 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDEM ÇELEBİ 28 %0.36 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı