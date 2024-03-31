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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:35
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.60
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 63
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%30.69
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.15
Kütahya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %7.14
0 %0 Detay
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EMET
Açılan Sandık Oranı %37.93
0 %0 Detay
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %38.98
0 %0 Detay
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %53.85
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %24.41
SİBEL TEMEL 35 %0.11 Detay
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %36.36
0 %0 Detay
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %22.22
0 %0 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %19.30
MEHMET NEVROZ TÜRK 15 %0.19 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %9.09
0 %0 Detay
GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
NAŞA
Açılan Sandık Oranı %28.57
0 %0 Detay
SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %42.86
0 %0 Detay
TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %28.57
0 %0 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı